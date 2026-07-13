РЭЦ рассказал, как российские бренды выходят на экспорт

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Российские компании из разных отраслей - от высокотехнологичной светотехники до детских книг и мороженого - получают сертификаты "Сделано в России" и с помощью инструментов РЭЦ осваивают зарубежные рынки, их историями успеха поделился Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ).

Знак национального качества подтверждает безопасность продукции, а платформа "Мой экспорт" ("Госуслуги ВЭД") помогает предпринимателям на всех этапах внешнеэкономической деятельности, отмечает центр.

НПП "Лосев" (резидент "Сколково", производство в Алтайском крае) получило сертификат "Сделано в России" в категории "Уникальность" за малярный светильник. Устройство с запатентованной оптикой и Bluetooth-управлением позволяет выявлять дефекты стен. Компания экспортирует продукцию в страны СНГ и планирует выход на рынки ЕС и ОАЭ. Получение "птички" руководство считает стратегическим шагом, который повысит лояльность иностранных заказчиков и усилит продвижение через сервисы платформы "Мой экспорт".

Издательство "БимБо" (типография ООО "Аркол", Ростов-на-Дону) получило сертификат "Сделано в России" в категории "Надежность" на детские интерактивные книги. Компания полностью контролирует цикл производства - от разработки контента до печати в собственной типографии. Экспорт начат в 2025 году после обучения в Школе экспорта РЭЦ. Издательство уже представило книги на выставках в Узбекистане, Казахстане и ОАЭ. На платформе "Мой экспорт" компания использует аналитику рынка и страхование экспортных кредитов от "Эксар". В планах - выпуск тиражей на английском языке для Турции и стран Персидского залива.

Индивидуальный предприниматель Олег Борблик получил сертификат "Сделано в России" в категории "Уникальность" за систему автоматической мойки окон. Технология запатентована в 36 странах, включая США и Китай. Производство размещено в Краснодарском крае и Ростове-на-Дону, система установлена на более чем 400 объектах. С помощью платформы "Мой экспорт" предприниматель планирует экспансию в Саудовскую Аравию, Китай и США. При поддержке РЭЦ разработка уже была представлена на международной выставке.

Металлозавод "Метком Шуйская посуда" (Ивановская область) получил право маркировать продукцию знаком "Сделано в России". Предприятие с 90-летней историей выпускает оцинкованные ведра, тазы, ванны и баки. Завод модернизируется, к 2030 году на базе цехов появится индустриальный парк с роботизированными линиями. Компания экспортирует более 6 лет в Беларусь, Казахстан, Армению и Южную Осетию. На платформе "Мой экспорт" завод использует участие в выставках, аналитические исследования и образовательные вебинары. Сертификат, по мнению руководства, поможет расширить географию продаж.

ООО "Афина" (Самарская область) получило сертификат "Сделано в России" в категории "Надежность" на мебель для ванных комнат. Предприятие работает 12 лет, оснащено оборудованием с ЧПУ, использует влагостойкие и экологичные материалы. Компания экспортирует в Казахстан 10 лет, адаптируя продукцию под местные предпочтения. Для выхода в Армению и Белоруссию обновила упаковку и декларации ЕАЭС. На платформе "Мой экспорт" активно использует сервис "Конструктор экспортного контракта".

ООО "Купинское мороженое" (Новосибирская область) получило сертификат "Сделано в России", подтверждающий натуральность и качество продукции. Завод перерабатывает до 200 тонн молока в сутки, выпускает более 100 видов мороженого, включая авторские линейки. На платформе "Мой экспорт" компания воспользовалась правовой поддержкой при разработке экспортного контракта, участвовала в выставках и бизнес-миссиях. Продукция поставляется в Казахстан, Киргизию, Китай и Монголию. Предприятие заняло I место на окружном этапе премии "Экспортер года" в номинации "Ответственный экспортер ESG".

ООО "ПК "Красота и Здоровье" (Московская область) получило сертификат "Сделано в России" на лечебную косметику. Компания с 2009 года разрабатывает средства на основе собственных активных компонентов. Экспорт охватывает Китай, Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Армению, Грузию, Таджикистан, Израиль, Беларусь, Монголию и Киргизию. На платформе "Мой экспорт" предприятие использует сервисы поиска покупателей, получения сертификата происхождения, информацию о барьерах и требованиях рынков, участвует в фестивалях-ярмарках "Сделано в России".

Программа "Сделано в России" реализуется РЭЦ в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". Сертификат выдается бесплатно по пяти критериям: качество, надежность, уникальность, экологичность и органичность. Большинство услуг Группы РЭЦ доступны в онлайн-формате на платформе "Мой экспорт" ("Госуслуги ВЭД"). Узнать больше о программе и условиях получения сертификата можно на сайте РЭЦ.