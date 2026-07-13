Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший судья всероссийской категории Игорь Федотов не считает, что сборную Аргентины на чемпионате мира по футболу судят предвзято.
- Федотов отметил, что в матче с Алжиром был один вопрос к судейству по поводу неназначенного удаления Лионеля Месси, но в остальном он не видит предвзятости в отношении Аргентины.
- Эксперт указал на недостатки в бригадной работе арбитров в четвертьфинальном матче сборной Аргентины со швейцарцами.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Бывший судья всероссийской категории Игорь Федотов не считает, что сборную Аргентины на чемпионате мира по футболу судят предвзято и пытаются искусственно вывести в финал турнира.
В полуфинале чемпионата мира 14 и 15 июля состоятся встречи Франция - Испания и Англия - Аргентина. Ранее в Сети появилась петиция с требованием снять сборную Аргентины с турнира из-за предвзятого отношения судей. Ее подписали более 2,5 млн человек.
"По матчам Аргентины к судейству у меня был только один вопрос – почему не удалили Лионеля Месси в матче с Алжиром. По всем остальным играм я не вижу никаких предпосылок говорить о том, что Аргентину тащат. Тащили США, но об этом почему-то никто не говорит. Хотя там-то вопросы как раз есть", - сказал Федотов РИА Новости.
Эксперт считает, что в четвертьфинальном матче со швейцарцами, где были показаны две желтые карточки форварду швейцарцев Брелю Эмболо, "арбитру не хватило бригадной работы и понимания всего эпизода". "Это плохая командная работа. В России арбитры не показали бы ничего. Там не было особенной грубости, чтобы показывать карточку игроку Аргентины, мяч уходил за боковую линию", - добавил собеседник агентства.
Мировое первенство в США, Мексике и Канаде завершится 19 июля.