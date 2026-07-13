Рейтинг@Mail.ru
Экс-арбитр Федотов не считает, что судьи помогают Аргентине на ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 13.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Поле на Большой спортивной арене Лужники - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
16:30 13.07.2026
Экс-арбитр Федотов не считает, что судьи помогают Аргентине на ЧМ-2026

Экс-арбитр Федотов: нельзя сказать, что судьи тащат сборную Аргентины в финал ЧМ

© REUTERS / Bernadett SzaboСборная Аргентины на ЧМ-2026
Сборная Аргентины на ЧМ-2026 - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© REUTERS / Bernadett Szabo
Сборная Аргентины на ЧМ-2026
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший судья всероссийской категории Игорь Федотов не считает, что сборную Аргентины на чемпионате мира по футболу судят предвзято.
  • Федотов отметил, что в матче с Алжиром был один вопрос к судейству по поводу неназначенного удаления Лионеля Месси, но в остальном он не видит предвзятости в отношении Аргентины.
  • Эксперт указал на недостатки в бригадной работе арбитров в четвертьфинальном матче сборной Аргентины со швейцарцами.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Бывший судья всероссийской категории Игорь Федотов не считает, что сборную Аргентины на чемпионате мира по футболу судят предвзято и пытаются искусственно вывести в финал турнира.
В полуфинале чемпионата мира 14 и 15 июля состоятся встречи Франция - Испания и Англия - Аргентина. Ранее в Сети появилась петиция с требованием снять сборную Аргентины с турнира из-за предвзятого отношения судей. Ее подписали более 2,5 млн человек.
Эпизод матча ЧМ-2026 Парагвай — Франция - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
Эксперт рассказал об ущербе от судейских ошибок на ЧМ
Вчера, 09:47
"По матчам Аргентины к судейству у меня был только один вопрос – почему не удалили Лионеля Месси в матче с Алжиром. По всем остальным играм я не вижу никаких предпосылок говорить о том, что Аргентину тащат. Тащили США, но об этом почему-то никто не говорит. Хотя там-то вопросы как раз есть", - сказал Федотов РИА Новости.
Эксперт считает, что в четвертьфинальном матче со швейцарцами, где были показаны две желтые карточки форварду швейцарцев Брелю Эмболо, "арбитру не хватило бригадной работы и понимания всего эпизода". "Это плохая командная работа. В России арбитры не показали бы ничего. Там не было особенной грубости, чтобы показывать карточку игроку Аргентины, мяч уходил за боковую линию", - добавил собеседник агентства.
Мировое первенство в США, Мексике и Канаде завершится 19 июля.
Футболист сборной Египта Мохамед Салах - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
Левников посоветовал тренерам сборной Египта сетовать на себя, а не судей
8 июля, 12:42
 
ФутболСпортРоссияАргентинаСШАЧМ по футболу 2026Брель Эмболо
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Зенит
    Динамо Махачкала
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    ФK Челябинск
    СКА-Хабаровск
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Урал
    Торпедо
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал Тула
    Текстильщик
    2
    1
  • Теннис
    Завершен
    Я. Синнер
    Н. Джокович
    666
    444
  • Футбол
    15.07 22:00
    Англия
    Аргентина
  • Футбол
    14.07 22:00
    Франция
    Испания
  • Теннис
    Завершен
    А. Фери
    А. Зверев
    624
    766
  • Теннис
    Завершен
    К. Мухова
    Л. Носкова
    273
    656
  • Футбол
    Закончен (ДВ)
    Норвегия
    Англия
    1
    2
  • Футбол
    Закончен (ДВ)
    Аргентина
    Швейцария
    3
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала