Экс-арбитр Федотов не считает, что судьи помогают Аргентине на ЧМ-2026

В полуфинале чемпионата мира 14 и 15 июля состоятся встречи Франция - Испания и Англия - Аргентина. Ранее в Сети появилась петиция с требованием снять сборную Аргентины с турнира из-за предвзятого отношения судей. Ее подписали более 2,5 млн человек.

"По матчам Аргентины к судейству у меня был только один вопрос – почему не удалили Лионеля Месси в матче с Алжиром. По всем остальным играм я не вижу никаких предпосылок говорить о том, что Аргентину тащат. Тащили США, но об этом почему-то никто не говорит. Хотя там-то вопросы как раз есть", - сказал Федотов РИА Новости.