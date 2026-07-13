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Сутормин проходит медосмотр для перехода в "Факел" - РИА Новости Спорт, 13.07.2026
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22:39 13.07.2026 (обновлено: 22:40 13.07.2026)
Сутормин проходит медосмотр для перехода в "Факел"

Экс-футболист "Зенита" Сутормин проходит медосмотр для трансфера в "Факел"

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкАлексей Сутормин
Алексей Сутормин - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший игрок петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Алексей Сутормин проходит медосмотр для трансфера в «Факел».
  • Предыдущим клубом Сутормина были самарские «Крылья Советов», за которые он провел 22 матча в сезоне 2025/26 и отдал одну голевую передачу.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости, Андрей Михайлов. Бывший игрок петербургского "Зенита" и сборной России по футболу Алексей Сутормин проходит медосмотр для трансфера в "Факел", сообщил РИА Новости спортивный директор воронежцев Руслан Пименов.
Предыдущим клубом 32-летнего Сутормина были самарские "Крылья Советов". В сезоне-2025/26 полузащитник провел за команду 22 матча в различных турнирах, отдав одну голевую передачу.
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"Сутормин пока еще на медосмотре", - сказал Пименов, не став уточнять сроки, в которые с игроком может быть подписан контракт.
Сутормин в разные годы выступал за "Оренбург", "Зенит", "Сочи", "Ростов" и "Крылья Советов". В составе "Зенита" он четыре раза стал чемпионом России, трижды завоевал Суперкубок России и один раз - Кубок России. За сборную России полузащитник провел три матча (один из них в качестве капитана), забив один мяч.
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ФутболРоссияРуслан ПименовАлексей СуторминЗенитФакелКрылья Советов
 
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