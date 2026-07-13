Сутормин проходит медосмотр для перехода в "Факел"

"Сутормин пока еще на медосмотре", - сказал Пименов, не став уточнять сроки, в которые с игроком может быть подписан контракт.

Сутормин в разные годы выступал за "Оренбург", "Зенит", "Сочи", "Ростов" и "Крылья Советов". В составе "Зенита" он четыре раза стал чемпионом России, трижды завоевал Суперкубок России и один раз - Кубок России. За сборную России полузащитник провел три матча (один из них в качестве капитана), забив один мяч.