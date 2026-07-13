В ДВФУ создадут платформу, которая в разы ускорит синтез белков

Краткий пересказ от РИА ИИ В Дальневосточном федеральном университете создают отечественную платформу для ускорения разработки новых белковых молекул.

Платформа бесклеточного синтеза белков позволит сократить время разработки и экспериментальной проверки белковых молекул для лекарств и промышленных ферментов с нескольких недель до нескольких дней.

Над проектом работает междисциплинарная команда специалистов, а разрабатываемая платформа ориентирована на создание и первичную проверку белковых молекул для различных направлений биоэкономики.

ВЛАДИВОСТОК, 13 июл – РИА Новости. Отечественную платформу, которая позволит в несколько раз ускорить разработку новых белковых молекул для лекарств и промышленных ферментов, создают в Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ), сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.

Разработка новых белковых молекул остается одним из наиболее сложных и дорогостоящих этапов современной биотехнологии. Классический метод основан на микробиологическом синтезе – выращивании микроорганизма с нужным геном – и требует значительных временных затрат. Поэтому в ДВФУ начали разрабатывать отечественную платформу бесклеточного синтеза белков, позволяющую получать биологически активные вещества в контролируемых условиях.

"(Платформа – ред.) позволит в разы ускорить разработку и экспериментальную проверку новых белковых молекул для лекарств, диагностических средств и промышленных ферментов. Технология сокращает путь от компьютерного проектирования молекулы до ее лабораторной проверки с нескольких недель до нескольких дней", – рассказали в ДВФУ.

Над проектом работает междисциплинарная команда, объединяющая генных инженеров, биофизиков, биоинформатиков, биотехнологов и инженеров. Разрабатываемая платформа ориентирована на создание и первичную проверку белковых молекул для различных направлений биоэкономики, включая промышленную и пищевую биотехнологию, фармацевтику, диагностику, сельское хозяйство и косметологию.