В ДВФУ создадут платформу, которая в разы ускорит синтез белков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Дальневосточном федеральном университете создают отечественную платформу для ускорения разработки новых белковых молекул.
- Платформа бесклеточного синтеза белков позволит сократить время разработки и экспериментальной проверки белковых молекул для лекарств и промышленных ферментов с нескольких недель до нескольких дней.
- Над проектом работает междисциплинарная команда специалистов, а разрабатываемая платформа ориентирована на создание и первичную проверку белковых молекул для различных направлений биоэкономики.
ВЛАДИВОСТОК, 13 июл – РИА Новости. Отечественную платформу, которая позволит в несколько раз ускорить разработку новых белковых молекул для лекарств и промышленных ферментов, создают в Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ), сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.
Разработка новых белковых молекул остается одним из наиболее сложных и дорогостоящих этапов современной биотехнологии. Классический метод основан на микробиологическом синтезе – выращивании микроорганизма с нужным геном – и требует значительных временных затрат. Поэтому в ДВФУ начали разрабатывать отечественную платформу бесклеточного синтеза белков, позволяющую получать биологически активные вещества в контролируемых условиях.
"(Платформа – ред.) позволит в разы ускорить разработку и экспериментальную проверку новых белковых молекул для лекарств, диагностических средств и промышленных ферментов. Технология сокращает путь от компьютерного проектирования молекулы до ее лабораторной проверки с нескольких недель до нескольких дней", – рассказали в ДВФУ.
Над проектом работает междисциплинарная команда, объединяющая генных инженеров, биофизиков, биоинформатиков, биотехнологов и инженеров. Разрабатываемая платформа ориентирована на создание и первичную проверку белковых молекул для различных направлений биоэкономики, включая промышленную и пищевую биотехнологию, фармацевтику, диагностику, сельское хозяйство и косметологию.
"Создаваемая технология станет инструментом не только для исследований в ДВФУ. В перспективе ее смогут использовать научные коллективы, институты Российской академии наук и индустриальные партнеры для оперативной проверки научных гипотез, отбора перспективных белковых молекул и разработки продуктов с заданными характеристиками", – добавили в вузе.