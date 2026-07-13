СМИ: защитник сборной Франции Динь вернется в "ПСЖ" после чемпионата мира

По информации источника, соглашение с игроком, которому 20 июля исполнится 33 года, будет рассчитано на три сезона. На данный момент есть договоренность между Динем и "ПСЖ", который намерен активировать опцию выкупа в размере 10 млн евро по окончании чемпионата мира.