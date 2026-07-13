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СМИ: защитник сборной Франции Динь вернется в "ПСЖ" после чемпионата мира - РИА Новости Спорт, 13.07.2026
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Футбол
 
17:51 13.07.2026
СМИ: защитник сборной Франции Динь вернется в "ПСЖ" после чемпионата мира

Фабрис Хокинс: защитник сборной Франции Люка Динь перейдет в "ПСЖ"

© AP Photo / Seth WenigЛюка Динь
Люка Динь - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© AP Photo / Seth Wenig
Люка Динь. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Защитник сборной Франции по футболу и английской "Астон Виллы" Люка Динь перейдет в "Пари Сен-Жермен", сообщает журналист Фабрис Хокинс.
  • Соглашение с игроком будет рассчитано на три сезона, "ПСЖ" намерен активировать опцию выкупа в размере 10 млн евро по окончании чемпионата мира.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Защитник сборной Франции по футболу и английской "Астон Виллы" Люка Динь перейдет в "Пари Сен-Жермен", сообщает журналист Фабрис Хокинс в соцсети Х.
По информации источника, соглашение с игроком, которому 20 июля исполнится 33 года, будет рассчитано на три сезона. На данный момент есть договоренность между Динем и "ПСЖ", который намерен активировать опцию выкупа в размере 10 млн евро по окончании чемпионата мира.
Динь выступал за "ПСЖ" с 2013 по 2016 год и стал двукратным чемпионом Франции. Также он представлял французский "Лилль", итальянскую "Рому", испанскую "Барселону" и английский "Эвертон". В составе "Астон Виллы" он выиграл в прошедшем сезоне Лигу Европы. За сборную Франции Динь провел 62 матча, из которых четыре на текущем чемпионате мира.
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