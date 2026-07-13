СМИ: защитник сборной Франции Динь вернется в "ПСЖ" после чемпионата мира

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Защитник сборной Франции по футболу и английской "Астон Виллы" Люка Динь перейдет в "Пари Сен-Жермен", сообщает журналист Фабрис Хокинс.
- Соглашение с игроком будет рассчитано на три сезона, "ПСЖ" намерен активировать опцию выкупа в размере 10 млн евро по окончании чемпионата мира.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Защитник сборной Франции по футболу и английской "Астон Виллы" Люка Динь перейдет в "Пари Сен-Жермен", сообщает журналист Фабрис Хокинс в соцсети Х.
По информации источника, соглашение с игроком, которому 20 июля исполнится 33 года, будет рассчитано на три сезона. На данный момент есть договоренность между Динем и "ПСЖ", который намерен активировать опцию выкупа в размере 10 млн евро по окончании чемпионата мира.
Динь выступал за "ПСЖ" с 2013 по 2016 год и стал двукратным чемпионом Франции. Также он представлял французский "Лилль", итальянскую "Рому", испанскую "Барселону" и английский "Эвертон". В составе "Астон Виллы" он выиграл в прошедшем сезоне Лигу Европы. За сборную Франции Динь провел 62 матча, из которых четыре на текущем чемпионате мира.