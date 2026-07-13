Дибала подписал новый контракт с "Ромой"

Краткий пересказ от РИА ИИ Итальянская «Рома» объявила о подписании нового соглашения с аргентинским нападающим Пауло Дибалой.

Контракт рассчитан на один сезон.

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Итальянская "Рома" объявила на своем официальном сайте о подписании нового соглашения с аргентинским нападающим Пауло Дибалой.

Контракт рассчитан на один сезон. Предыдущее соглашение аргентинца с римлянами истекло 30 июня.

Дибале 32 года, он перешел в " Рому " на правах свободного агента летом 2022 года. В минувшем сезоне Дибала провел 27 матчей, в которых забил 3 мяча. Всего на счету аргентинца 139 матчей и 45 голов в составе "джаллоросси". Ранее он выступал за аргентинский " Институто ", а также итальянские "Палермо" и "Ювентус", в составе которого стал пятикратным чемпионом Серии А, завоевал четыре Кубка и три Суперкубка Италии.