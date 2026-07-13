В Дагестане частично восстановили транспортное сообщение после ливней

Краткий пересказ от РИА ИИ
- После ливней в Дагестане повреждено 34 участка автомобильных дорог и мостовых сооружений, из-за чего 99 населенных пунктов остались без транспортного сообщения.
- По состоянию на 11:00 (мск) 13 июля транспортное сообщение восстановлено на 17 участках дорог, и без транспортного сообщения остаются 18 населенных пунктов.
МАХАЧКАЛА, 13 июл - РИА Новости. Количество населенных пунктов в Дагестане, которые остаются без транспортного сообщения после ливней, сократилось до 18, сообщает министерство транспорта и дорожного хозяйства республики.
По данным ведомства, сильные дожди, прошедшие в Дагестане 7-8 июля, привели к повреждениям 34 участков автомобильных дорог и мостовых сооружений, без транспортного сообщения было 99 населенных пунктов.
"По состоянию на 11.00 (мск) 13 июля транспортное сообщение восстановлено на 17 участках дорог, без транспортного сообщения остаются 18 населенных пунктов", – говорится в сообщении.
Села, которые все еще отрезаны от транспортного сообщения, находятся в Агульском, Гунибском, Гергебельском, Дахадаевском, Рутульском, Тляратинском, Унцукульском и Чародинском районах. Отмечаются, что аварийно-восстановительные работы ведутся круглосуточно.