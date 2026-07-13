Рейтинг@Mail.ru
Кирьяков оценил предстоящие полуфиналы ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 13.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Поле на Большой спортивной арене Лужники - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
13:05 13.07.2026
Кирьяков оценил предстоящие полуфиналы ЧМ-2026

Кирьяков: жаль, что в финале ЧМ не встретятся Франция и Испания

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСергей Кирьяков
Сергей Кирьяков - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Сергей Кирьяков. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сергей Кирьяков выразил сожаление, что в финале чемпионата мира по футболу не встретятся сборные Франции и Испании.
  • По его мнению, полуфинальные матчи 14 и 15 июля будут интересны, особенно противостояние Англии и Аргентины, которое стало принципиальным после чемпионата мира 1986 года.
  • Кирьяков надеется, что команды будут играть открыто и атакующий футбол, не будут закрываться, как это возможно для Аргентины, но с наличием Месси такое маловероятно.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков заявил РИА Новости, что ему жаль, что в финале чемпионата мира по футболу не встретятся сборные Франции и Испании, но отметил интерес к полуфинальному матчу принципиальных соперников из Англии и Аргентины.
Мировое первенство 2026 года, проходящее в США, Мексике и Канаде, завершится 19 июля. В полуфиналах 14 и 15 июля состоятся встречи Франция - Испания и Англия - Аргентина соответственно. Противостояние сборных Англии и Аргентины стало особенно принципиальным после чемпионата мира - 1986. Тогда аргентинцы победили англичан в четвертьфинале со счетом 2:1. В этом матче Диего Марадона забил знаменитые гол "рукой Бога" и "Гол века". На соперничество между этими сборными также повлияла Фолклендская война между Аргентиной и Великобританией в 1982 году.
Футболисты сборной Аргентины - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
СМИ: сборная Аргентины сыграет с англичанами в синей форме, как на ЧМ-1986
Вчера, 10:57
"В обоих полуфинальных матчах интрига. Конечно, жаль, что не получился финал Франция - Испания. Это единственный момент, за который мне жаль. Но в любом случае нас ждут очень интересные игры. Матч Англия – Аргентина тоже очень интересный, тем более, знаю всю подоплеку и в том числе политическую, это противостояние со времен Диего Марадоны. Это очень интересный матч со всех точек зрения", - сказал Кирьяков.
"Чемпионат приближается к своему эндшпилю и наступает череда самых решающих матчей. Хочется, чтобы все команды играли на победу, открыто, показывали атакующий футбол, а не ставили автобус. Хотя при таком подборе исполнителей во всех командах – такого трудно представить. Только Аргентина может закрыться. С другой стороны, с таким футболистом, как Месси это тоже вряд ли произойдет", - добавил собеседник агентства.
Юрий Семин - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
Семин спрогнозировал участников финала ЧМ-2026
Вчера, 11:20
 
ФутболСпортАргентинаАнглияФранцияСергей КирьяковДиего МарадонаЧМ по футболу 2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Зенит
    Динамо Махачкала
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    ФK Челябинск
    СКА-Хабаровск
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Урал
    Торпедо
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал Тула
    Текстильщик
    2
    1
  • Теннис
    Завершен
    Я. Синнер
    Н. Джокович
    666
    444
  • Футбол
    15.07 22:00
    Англия
    Аргентина
  • Футбол
    14.07 22:00
    Франция
    Испания
  • Теннис
    Завершен
    А. Фери
    А. Зверев
    624
    766
  • Теннис
    Завершен
    К. Мухова
    Л. Носкова
    273
    656
  • Футбол
    Закончен (ДВ)
    Норвегия
    Англия
    1
    2
  • Футбол
    Закончен (ДВ)
    Аргентина
    Швейцария
    3
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала