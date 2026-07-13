Краткий пересказ от РИА ИИ Сергей Кирьяков выразил сожаление, что в финале чемпионата мира по футболу не встретятся сборные Франции и Испании.

По его мнению, полуфинальные матчи 14 и 15 июля будут интересны, особенно противостояние Англии и Аргентины, которое стало принципиальным после чемпионата мира 1986 года.

Кирьяков надеется, что команды будут играть открыто и атакующий футбол, не будут закрываться, как это возможно для Аргентины, но с наличием Месси такое маловероятно.

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков заявил РИА Новости, что ему жаль, что в финале чемпионата мира по футболу не встретятся сборные Франции и Испании, но отметил интерес к полуфинальному матчу принципиальных соперников из Англии и Аргентины.

Мировое первенство 2026 года, проходящее в США Мексике и Канаде, завершится 19 июля. В полуфиналах 14 и 15 июля состоятся встречи Франция - Испания и Англия - Аргентина соответственно. Противостояние сборных Англии и Аргентины стало особенно принципиальным после чемпионата мира - 1986. Тогда аргентинцы победили англичан в четвертьфинале со счетом 2:1. В этом матче Диего Марадона забил знаменитые гол "рукой Бога" и "Гол века". На соперничество между этими сборными также повлияла Фолклендская война между Аргентиной и Великобританией в 1982 году.

"В обоих полуфинальных матчах интрига. Конечно, жаль, что не получился финал Франция - Испания. Это единственный момент, за который мне жаль. Но в любом случае нас ждут очень интересные игры. Матч Англия – Аргентина тоже очень интересный, тем более, знаю всю подоплеку и в том числе политическую, это противостояние со времен Диего Марадоны. Это очень интересный матч со всех точек зрения", - сказал Кирьяков.