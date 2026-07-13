Семин спрогнозировал участников финала ЧМ-2026

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший главный тренер сборной России по футболу Юрий Семин предположил, что в финале чемпионата мира — 2026 могут встретиться те же команды, что и четырьмя годами ранее — сборные Франции и Аргентины.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости, Андрей Михайлов. Бывший главный тренер сборной России по футболу Юрий Семин в разговоре с РИА Новости предположил, что в финале чемпионата мира - 2026 могут встретиться те же команды, что и четырьмя годами ранее - сборные Франции и Аргентины.
Сальтведт назвал главные сенсации на ЧМ по футболу
12 июля, 15:48
"Фавориты каждый раз меняются, потому что сейчас очень важный момент, как тренеры спланировали подготовку своих команд. На мой взгляд, по восходящей идет Испания, хотя они в качестве игроков все-таки уступают Франции. А что можно сказать о другой паре, у Англии очень сложный календарь был, громадные переезды, смена климатических условий и так далее. У них следующий матч 15-го, и я аргентинцев ставлю выше. Англичанам в четвертьфинале было очень сложно", - сказал Семин.
«
"Посмотрим, какой будет финал. Есть еще и волевые усилия, есть самый важный фактор - тренерский, плюс количество замен значительно увеличили по сравнению с предыдущими чемпионатами (на турнире в России впервые в плей-офф была проведена четвертая замена, сейчас в основное время разрешено пять замен за исключением случаев травм головы - прим. ред.). Количество матчей увеличилось и тут роль сыграет мастерство тренеров. Как это произойдет, сложно предсказать, но на сегодняшний момент в решающей стадии встречаются четыре сильнейшие сборные, лидеры мирового футбола - ни одна команда более низкого уровня не прошла в полуфинал, так что не стоит говорить об ослаблении уровня чемпионата мира", - отметил собеседник агентства.
Впервые в истории чемпионатов мира в полуфинал вышли четыре лучшие национальные сборные рейтинга Международной федерации футбола (ФИФА).