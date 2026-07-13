Семин спрогнозировал участников финала ЧМ-2026

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"Посмотрим, какой будет финал. Есть еще и волевые усилия, есть самый важный фактор - тренерский, плюс количество замен значительно увеличили по сравнению с предыдущими чемпионатами (на турнире в России впервые в плей-офф была проведена четвертая замена, сейчас в основное время разрешено пять замен за исключением случаев травм головы - прим. ред.). Количество матчей увеличилось и тут роль сыграет мастерство тренеров. Как это произойдет, сложно предсказать, но на сегодняшний момент в решающей стадии встречаются четыре сильнейшие сборные, лидеры мирового футбола - ни одна команда более низкого уровня не прошла в полуфинал, так что не стоит говорить об ослаблении уровня чемпионата мира", - отметил собеседник агентства.