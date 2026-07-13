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Семин спрогнозировал участников финала ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 13.07.2026
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Футбол
 
11:20 13.07.2026 (обновлено: 11:52 13.07.2026)
Семин спрогнозировал участников финала ЧМ-2026

Семин: в финале ЧМ-2026 могут сыграть те же команды, что и четыре года назад

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЮрий Семин
Юрий Семин - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Юрий Семин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший главный тренер сборной России по футболу Юрий Семин предположил, что в финале чемпионата мира — 2026 могут встретиться те же команды, что и четырьмя годами ранее — сборные Франции и Аргентины.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости, Андрей Михайлов. Бывший главный тренер сборной России по футболу Юрий Семин в разговоре с РИА Новости предположил, что в финале чемпионата мира - 2026 могут встретиться те же команды, что и четырьмя годами ранее - сборные Франции и Аргентины.
Сборная Аргентины в финале чемпионата мира 2022 года обыграла команду Франции (3:3, 4:2 - по пенальти). Мировое первенство - 2026 в США, Мексике и Канаде завершится 19 июля. В полуфиналах 14 и 15 июля состоятся встречи Франция - Испания и Англия - Аргентина.
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"Фавориты каждый раз меняются, потому что сейчас очень важный момент, как тренеры спланировали подготовку своих команд. На мой взгляд, по восходящей идет Испания, хотя они в качестве игроков все-таки уступают Франции. А что можно сказать о другой паре, у Англии очень сложный календарь был, громадные переезды, смена климатических условий и так далее. У них следующий матч 15-го, и я аргентинцев ставлю выше. Англичанам в четвертьфинале было очень сложно", - сказал Семин.
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"Посмотрим, какой будет финал. Есть еще и волевые усилия, есть самый важный фактор - тренерский, плюс количество замен значительно увеличили по сравнению с предыдущими чемпионатами (на турнире в России впервые в плей-офф была проведена четвертая замена, сейчас в основное время разрешено пять замен за исключением случаев травм головы - прим. ред.). Количество матчей увеличилось и тут роль сыграет мастерство тренеров. Как это произойдет, сложно предсказать, но на сегодняшний момент в решающей стадии встречаются четыре сильнейшие сборные, лидеры мирового футбола - ни одна команда более низкого уровня не прошла в полуфинал, так что не стоит говорить об ослаблении уровня чемпионата мира", - отметил собеседник агентства.
Впервые в истории чемпионатов мира в полуфинал вышли четыре лучшие национальные сборные рейтинга Международной федерации футбола (ФИФА).
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