Британия присоединилась к кредиту ЕС для Украины на 90 миллиардов евро

Краткий пересказ от РИА ИИ Великобритания присоединилась к кредитной линии ЕС для Украины на сумму 90 миллиардов евро.

Кредит состоит из двух частей: 30 миллиардов выделены на бюджетные нужды Украины, 60 миллиардов — на военные расходы и развитие оборонной промышленности.

Украина уже получила первый транш бюджетной помощи в размере 3,2 миллиарда евро.

ЛОНДОН, 13 июл - РИА Новости. Великобритания присоединилась к кредитной линии ЕС для Украины на сумму 90 миллиардов евро, сообщила в понедельник канцелярия британского премьер-министра Кира Стармера.

« "Премьер-министр Кир Стармер договорился о присоединении Великобритании к кредиту на поддержку Украины в размере 78 миллиардов фунтов стерлингов (90 миллиардов евро), что повысит обороноспособность Украины и создаст будущие возможности для оборонных компаний Великобритании", - говорится в заявлении Даунинг-стрит по итогам встречи так называемой "коалиции желающих" в Париже.

Отмечается, что в рамках программы британские оборонные компании смогут принять участие в тендерах на поставки, финансируемых кредитом. Сумма британского взноса в общий кредит будет равна сумме тендеров, выигранных британскими компаниями.

Кредит Киеву на 90 миллиардов евро состоит из двух частей: 30 миллиардов выделены в рамках макрофинансовой помощи для бюджетных нужд Украины , еще 60 миллиардов отдельно выделены на военные расходы и развитие оборонной промышленности.

В июне Совет ЕС сообщил, что Украина получила первый транш бюджетной помощи в размере 3,2 миллиардов евро. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, в ближайшее время из пакета на 6 миллиардов евро начнутся выплаты Украине на производство БПЛА.