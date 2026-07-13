Браконьеру из Дагестана вынесли приговор за наезд на пограничника

Краткий пересказ от РИА ИИ В Дагестане браконьер сбил сотрудника пограничной службы и протащил его на капоте своего автомобиля.

Суд признал мужчину виновным и приговорил его к 3,5 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Суд также удовлетворил гражданский иск потерпевшего и взыскал в его пользу 70 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда.

МАХАЧКАЛА, 13 июл - РИА Новости. Браконьер из Дагестана, который сбил сотрудника пограничной службы и протащил его на капоте своего автомобиля, приговорен к 3,5 года колонии строгого режима, сообщила объединенная пресс-служба судов республики.

« "Дербентский районный суд вынес приговор за наезд на сотрудника пограничной службы… Суд признал местного жителя виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти)… Суд назначил подсудимому наказание в виде трех лет шести месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Установлено, что 18 декабря 2025 года в пограничной зоне в районе села Белиджи сотрудники погранслужбы выявили мужчину, который незаконно ловил рыбу. Требование об остановке автомобиля для проверки водитель проигнорировал и наехал на сотрудника, который преградил путь. После нарушитель некоторое время продолжал движение с находящимся на капоте машины пограничником.