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На Кубани произошло возгорание из-за падения обломков БПЛА - РИА Новости, 13.07.2026
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08:24 13.07.2026 (обновлено: 08:33 13.07.2026)
На Кубани произошло возгорание из-за падения обломков БПЛА

На Кубани произошло возгорание из-за падения обломков БПЛА, пострадавших нет

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Темрюкском районе Кубани из-за обломков БПЛА произошло возгорание на территории одного из предприятий.
  • Фрагменты беспилотника упали на территории частного дома в поселке Ильич, повреждены остекление и стена дома, произошло возгорание хозпостройки.
  • В Белореченском районе фрагменты БПЛА повредили ангар с техникой на территории одного из предприятий.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Возгорание на территории одного из предприятий произошло в Темрюкском районе Кубани из-за обломков БПЛА, предварительно, пострадавших нет, сообщает в понедельник оперштаба региона.
В Темрюкском и Белореченском районах обнаружены обломки дронов, сообщили в оперштабе.
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Темрюкском районе произошло возгорание на территории одного из предприятий. По предварительной информации, пострадавших нет. Также фрагменты беспилотника упали на территории частного дома в поселке Ильич. Повреждены остекление и стена дома, произошло возгорание хозпостройки, которое оперативно ликвидировали", - говорится в сообщении оперштаба в канале на платформе "Макс".
В оперштабе также сообщили, что в Белореченском районе фрагменты БПЛА повредили ангар с техникой на территории одного из предприятий, пострадавших нет.
"Во всех случаях на местах работают оперативные и специальные службы", - отмечается в сообщении.
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