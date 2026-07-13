На Кубани произошло возгорание из-за падения обломков БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ В Темрюкском районе Кубани из-за обломков БПЛА произошло возгорание на территории одного из предприятий.

Фрагменты беспилотника упали на территории частного дома в поселке Ильич, повреждены остекление и стена дома, произошло возгорание хозпостройки.

В Белореченском районе фрагменты БПЛА повредили ангар с техникой на территории одного из предприятий.

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Возгорание на территории одного из предприятий произошло в Темрюкском районе Кубани из-за обломков БПЛА, предварительно, пострадавших нет, сообщает в понедельник оперштаба региона.

В Темрюкском и Белореченском районах обнаружены обломки дронов, сообщили в оперштабе.

"В Темрюкском районе произошло возгорание на территории одного из предприятий. По предварительной информации, пострадавших нет. Также фрагменты беспилотника упали на территории частного дома в поселке Ильич. Повреждены остекление и стена дома, произошло возгорание хозпостройки, которое оперативно ликвидировали", - говорится в сообщении оперштаба в канале на платформе " Макс ".

В оперштабе также сообщили, что в Белореченском районе фрагменты БПЛА повредили ангар с техникой на территории одного из предприятий, пострадавших нет.