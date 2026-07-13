На Кубани произошло возгорание из-за падения обломков БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Темрюкском районе Кубани из-за обломков БПЛА произошло возгорание на территории одного из предприятий.
- Фрагменты беспилотника упали на территории частного дома в поселке Ильич, повреждены остекление и стена дома, произошло возгорание хозпостройки.
- В Белореченском районе фрагменты БПЛА повредили ангар с техникой на территории одного из предприятий.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Возгорание на территории одного из предприятий произошло в Темрюкском районе Кубани из-за обломков БПЛА, предварительно, пострадавших нет, сообщает в понедельник оперштаба региона.
В Темрюкском и Белореченском районах обнаружены обломки дронов, сообщили в оперштабе.
"В Темрюкском районе произошло возгорание на территории одного из предприятий. По предварительной информации, пострадавших нет. Также фрагменты беспилотника упали на территории частного дома в поселке Ильич. Повреждены остекление и стена дома, произошло возгорание хозпостройки, которое оперативно ликвидировали", - говорится в сообщении оперштаба в канале на платформе "Макс".
В оперштабе также сообщили, что в Белореченском районе фрагменты БПЛА повредили ангар с техникой на территории одного из предприятий, пострадавших нет.
"Во всех случаях на местах работают оперативные и специальные службы", - отмечается в сообщении.