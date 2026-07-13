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Билич возглавит сборную Хорватии по футболу - РИА Новости Спорт, 13.07.2026
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Футбол
 
08:55 13.07.2026
Билич возглавит сборную Хорватии по футболу

Экс-тренер "Локомотива" Билич возглавит сборную Хорватии по футболу

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСлавен Билич
Славен Билич - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Антон Денисов
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Славен Билич. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Славен Билич будет назначен на пост главного тренера сборной Хорватии по футболу.
  • О назначении 57-летнего специалиста объявят в понедельник, он сменит на посту Златко Далича.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Ранее возглавлявший московский "Локомотив" Славен Билич будет назначен на пост главного тренера сборной Хорватии по футболу, сообщает журналист talkSPORT Бен Джейкобс в соцсети Х.
По информации источника, о назначении 57-летнего специалиста будет объявлено в понедельник. Сам хорватский специалист уже дал согласие на возвращение в сборную в качестве тренера. Билич сменит на посту Златко Далича, который покинул сборную Хорватии после вылета с чемпионата мира 2026 года.
Билич уже возглавлял сборную Хорватии по футболу с 2006 по 2012 год. Под его руководством команда дошла до 1/4 финала Евро-2008, не смогла отобраться в финальную часть чемпионата мира 2010 года, а на чемпионате Европы - 2012 не сумела выйти из группы.
На протяжении карьеры специалист также работал в "Хайдуке", московском "Локомотиве", турецком "Бешикташе", английских "Вест Хэме", "Вест Бромвиче" и "Уотфорде", китайском "Бейцзин Гоане", а также саудовских "Аль-Иттихаде" и "Аль-Фатехе".
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ФутболХорватияСлавен БиличЗлатко ДаличЛокомотив (Москва)Хайдук (Сплит)Бешикташ
 
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