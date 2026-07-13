Билич возглавит сборную Хорватии по футболу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Славен Билич будет назначен на пост главного тренера сборной Хорватии по футболу.
- О назначении 57-летнего специалиста объявят в понедельник, он сменит на посту Златко Далича.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Ранее возглавлявший московский "Локомотив" Славен Билич будет назначен на пост главного тренера сборной Хорватии по футболу, сообщает журналист talkSPORT Бен Джейкобс в соцсети Х.
По информации источника, о назначении 57-летнего специалиста будет объявлено в понедельник. Сам хорватский специалист уже дал согласие на возвращение в сборную в качестве тренера. Билич сменит на посту Златко Далича, который покинул сборную Хорватии после вылета с чемпионата мира 2026 года.
Билич уже возглавлял сборную Хорватии по футболу с 2006 по 2012 год. Под его руководством команда дошла до 1/4 финала Евро-2008, не смогла отобраться в финальную часть чемпионата мира 2010 года, а на чемпионате Европы - 2012 не сумела выйти из группы.
На протяжении карьеры специалист также работал в "Хайдуке", московском "Локомотиве", турецком "Бешикташе", английских "Вест Хэме", "Вест Бромвиче" и "Уотфорде", китайском "Бейцзин Гоане", а также саудовских "Аль-Иттихаде" и "Аль-Фатехе".