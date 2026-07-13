Беспилотник ВСУ ударил по магазину в Луганске

Краткий пересказ от РИА ИИ Беспилотник ВСУ нанес удар по магазину в Артемовском районе Луганска, никто не пострадал.

В Станично-Луганском муниципальном округе атакована территория строительного предприятия, повреждены гражданские грузовые автомобили.

В Белокуракинском и Старобельском муниципальных округах атакованы легковые машины, обошлось без пострадавших.

ЛУГАНСК, 13 июл - РИА Новости. Беспилотник ВСУ нанес удар по магазину в Луганске, никто не пострадал, сообщил глава региона Леонид Пасечник в понедельник.

"Сегодня днем неонацисты атаковали 10 муниципалитетов нашей республики... В Луганске украинский БПЛА ударил в крышу магазина, расположенного в Артемовском районе города", - написал Пасечник на платформе " Макс ".

По словам главы региона, в Станично-Луганском муниципальном округе ВСУ атаковали территорию строительного предприятия, повреждены гражданские грузовые автомобили.

"В Белокуракинском муниципальном округе ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) ударили по легковой машине. Водителю и пассажиру чудом удалось спастись: они покинули машину до момента удара", - уточнил Пасечник.

По его словам, на автодороге в Старобельском муниципальном округе также была атакована легковая машина, обошлось без пострадавших.