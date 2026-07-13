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Беспилотник ВСУ ударил по магазину в Луганске - РИА Новости, 13.07.2026
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21:15 13.07.2026
Беспилотник ВСУ ударил по магазину в Луганске

Украинский беспилотник нанес удар по магазину в Луганске, никто не пострадал

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Беспилотник ВСУ нанес удар по магазину в Артемовском районе Луганска, никто не пострадал.
  • В Станично-Луганском муниципальном округе атакована территория строительного предприятия, повреждены гражданские грузовые автомобили.
  • В Белокуракинском и Старобельском муниципальных округах атакованы легковые машины, обошлось без пострадавших.
ЛУГАНСК, 13 июл - РИА Новости. Беспилотник ВСУ нанес удар по магазину в Луганске, никто не пострадал, сообщил глава региона Леонид Пасечник в понедельник.
"Сегодня днем неонацисты атаковали 10 муниципалитетов нашей республики... В Луганске украинский БПЛА ударил в крышу магазина, расположенного в Артемовском районе города", - написал Пасечник на платформе "Макс".
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По словам главы региона, в Станично-Луганском муниципальном округе ВСУ атаковали территорию строительного предприятия, повреждены гражданские грузовые автомобили.
"В Белокуракинском муниципальном округе ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) ударили по легковой машине. Водителю и пассажиру чудом удалось спастись: они покинули машину до момента удара", - уточнил Пасечник.
По его словам, на автодороге в Старобельском муниципальном округе также была атакована легковая машина, обошлось без пострадавших.
"Гражданские грузовые автомобили фермерского хозяйства и строительного предприятия подверглись вражеским ударам в Свердловском муниципальном округе", - добавил Пасечник.
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