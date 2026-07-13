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Азербайджан рассматривает возможность выхода из Совета Европы, заявил Алиев - РИА Новости, 13.07.2026
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10:44 13.07.2026 (обновлено: 15:12 13.07.2026)
Азербайджан рассматривает возможность выхода из Совета Европы, заявил Алиев

Алиев: Азербайджан серьезно рассматривает возможность выхода из Совета Европы

© AP Photo / Sergei GritsПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев
Президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© AP Photo / Sergei Grits
Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Азербайджан начал процесс рассмотрения выхода из Совета Европы и отказа от юрисдикции ЕСПЧ в ответ на решение ПАСЕ не утверждать полномочия азербайджанской делегации.
  • Генеральный секретарь Совета Европы обратился к Азербайджану с просьбой не выходить из организации, после чего процесс был приостановлен.
  • Ильхам Алиев подчеркнул, что ПАСЕ должна восстановить права азербайджанской делегации, иначе страна продолжит рассматривать возможность выхода из Совета Европы.
БАКУ, 13 июл — РИА Новости. Глава азербайджанского государства Ильхам Алиев заявил, что республика по-прежнему серьезно рассматривает возможность выхода из Совета Европы.
В конце января 2024 года власти Азербайджана начали процесс рассмотрения выхода страны из Совета Европы, а также отказ от юрисдикции Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Действия Баку были ответом на решение Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) не утверждать полномочия азербайджанской делегации.
"Азербайджан серьезно рассматривает возможность выхода из Совета Европы. Генеральный секретарь Совета Европы обратился к нам с просьбой не предпринимать этот шаг, после чего процесс был приостановлен", — сказал Алиев, выступая на открытии IV Шушинского глобального медиафорума.
Алиев отметил, что с тех пор ничего не изменилось, "а ультимативные требования ПАСЕ к Азербайджану остаются неприемлемыми". Президент подчеркнул, что ПАСЕ должна восстановить права азербайджанской делегации, после чего страна сможет вернуться к участию в работе организации. Он добавил, что "европейским структурам следует набраться мужества и признать совершенную ими серьезную ошибку".
Двадцать четвертого января 2024 года делегация Азербайджана объявила о прекращении своего сотрудничества и присутствия в ПАСЕ после того, как депутаты ассамблеи отказались ратифицировать полномочия Баку.
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