Голкипер "Зенита" признался, что не хочет победы сборной Франции на ЧМ-2026

"Болел за Кабо-Верде, но они, к сожалению, вылетели. Потом болел за Норвегию - они тоже вылетели. Сейчас надеюсь на Аргентину", - сказал Адамов.

Футболист отметил, что не придает значения разговорам о том, что сборной Аргентины и ее капитану Лионелю Месси якобы помогают судьи. "Мне нравится, как они играют - с азартом, с эмоциями. Поэтому хочу, чтобы они выиграли. Французы как паровоз прут и никому не проигрывают. Не знаю, мне будет неинтересно, если выиграют они", - добавил вратарь "Зенита".