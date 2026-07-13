Краткий пересказ от РИА ИИ
- Голкипер "Зенита" Денис Адамов выразил желание видеть победителем чемпионата мира по футболу сборную Аргентины.
- В полуфинале турнира сборная Аргентины сыграет с командой Англии 15 июля, а первый финалист определится в матче Франция — Испания днем ранее.
- Адамов отметил, что ему нравится стиль игры сборной Аргентины и ему будет неинтересно, если выиграют французы.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июл - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Голкипер петербургского "Зенита" Денис Адамов рассказал РИА Новости, что хотел бы видеть победителем чемпионата мира по футболу сборную Аргентины, а не команду Франции.
"Болел за Кабо-Верде, но они, к сожалению, вылетели. Потом болел за Норвегию - они тоже вылетели. Сейчас надеюсь на Аргентину", - сказал Адамов.
Футболист отметил, что не придает значения разговорам о том, что сборной Аргентины и ее капитану Лионелю Месси якобы помогают судьи. "Мне нравится, как они играют - с азартом, с эмоциями. Поэтому хочу, чтобы они выиграли. Французы как паровоз прут и никому не проигрывают. Не знаю, мне будет неинтересно, если выиграют они", - добавил вратарь "Зенита".
Чемпионат мира завершится 19 июля.