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Болельщики создали петицию с требованием убрать сборную Аргентины с ЧМ - РИА Новости Спорт, 13.07.2026
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Футбол
 
14:53 13.07.2026 (обновлено: 16:23 13.07.2026)
Болельщики создали петицию с требованием убрать сборную Аргентины с ЧМ

Болельщики создали петицию с требованием снять с ЧМ-2026 сборную Аргентины

© REUTERS / NATHAN RAY SEEBECKЛионель Месси
Лионель Месси - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© REUTERS / NATHAN RAY SEEBECK
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Болельщики обвинили Международную федерацию футбола (ФИФА) в предвзятом отношении к сборной Аргентины и создали петицию с требованием снять команду с чемпионата мира.
  • Сборная Аргентины обыграла швейцарцев и вышла в полуфинал ЧМ-2026.
  • В полуфинале сборная Аргентины сыграет против команды Англии 15 июля в Атланте.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Болельщики обвинили Международную федерацию футбола (ФИФА) в предвзятом отношении к сборной Аргентины и создали петицию с требованием снять команду с чемпионата мира.
В ночь на воскресенье сборная Аргентины обыграла швейцарцев и вышла в полуфинал ЧМ-2026. Швейцарский нападающий Брель Эмболо был удален с поле за две желтые карточки. Изначально в эпизоде с падением Эмболо предупреждением был наказан аргентинец Леандро Паредес, но после использования системы видеоассистента рефери (VAR) главный арбитр поменял решение. В матче 1/8 финала между командами Аргентины и Египта судья отменил гол египтян после использования системы VAR.
«

"Очевидно, что ФИФА и судьи не беспристрастны в отношении Лионеля Месси и сборной Аргентины. Почему остальной мир должен соревноваться, если победителя уже назначили? Выкиньте Аргентину из чемпионата мира и дайте всем остальным равные шансы", - говорится в сообщении.

Петиция размещена на специально созданном сайте argentinaout.com. На данный момент ее подписали более 2,5 миллиона человек.
В полуфинальном матче сборная Аргентины сыграет против команды Англии. Матч пройдет 15 июля в Атланте, начало — в 22:00 мск.
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ФутболСпортБрель ЭмболоЛеандро ПаредесМарван АттиаМеждународная федерация футбола (ФИФА)ЧМ по футболу 2026
 
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