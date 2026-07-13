Болельщики создали петицию с требованием убрать сборную Аргентины с ЧМ

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Болельщики обвинили Международную федерацию футбола (ФИФА) в предвзятом отношении к сборной Аргентины и создали петицию с требованием снять команду с чемпионата мира.

В ночь на воскресенье сборная Аргентины обыграла швейцарцев и вышла в полуфинал ЧМ-2026. Швейцарский нападающий Брель Эмболо был удален с поле за две желтые карточки. Изначально в эпизоде с падением Эмболо предупреждением был наказан аргентинец Леандро Паредес, но после использования системы видеоассистента рефери (VAR) главный арбитр поменял решение. В матче 1/8 финала между командами Аргентины и Египта судья отменил гол египтян после использования системы VAR.