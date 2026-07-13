В Буэнос-Айресе фанат умер от инфаркта во время матча сборной Аргентины

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Болельщик скончался от инфаркта во время четвертьфинального матча чемпионата мира по футболу между сборными Аргентины и Швейцарии.
- Сборная Аргентины обыграла команду Швейцарии и вышла в полуфинал, где сыграет против англичан 15 июля.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Болельщик скончался от инфаркта в Буэнос-Айресе во время четвертьфинального матча чемпионата мира по футболу между сборными Аргентины и Швейцарии, сообщает газета Ambito.
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Вчера, 08:55
Мужчина скончался во время игры на пересечении улиц Пайсанду и проспекта Гаона в Буэнос-Айресе. Экстренные медицинские бригады прибыли на место и попытались провести реанимационные мероприятия, но в итоге констатировали смерть болельщика. Мужчине был 51 год.
Отмечается, что в тот же вечер во время игры и последующих празднований в Буэнос-Айресе сердечные приступы перенесли еще шесть человек.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран. Турнир завершится 19 июля.