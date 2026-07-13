Рейтинг@Mail.ru
В Буэнос-Айресе фанат умер от инфаркта во время матча сборной Аргентины - РИА Новости Спорт, 13.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Поле на Большой спортивной арене Лужники - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
08:37 13.07.2026
В Буэнос-Айресе фанат умер от инфаркта во время матча сборной Аргентины

В Буэнос-Айресе фанат умер от инфаркта во время матча сборной Аргентины на ЧМ

© РИА Новости / Мария Плотникова | Перейти в медиабанкБуэнос-Айрес
Буэнос-Айрес - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Мария Плотникова
Перейти в медиабанк
Буэнос-Айрес. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Болельщик скончался от инфаркта во время четвертьфинального матча чемпионата мира по футболу между сборными Аргентины и Швейцарии.
  • Сборная Аргентины обыграла команду Швейцарии и вышла в полуфинал, где сыграет против англичан 15 июля.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Болельщик скончался от инфаркта в Буэнос-Айресе во время четвертьфинального матча чемпионата мира по футболу между сборными Аргентины и Швейцарии, сообщает газета Ambito.
В ночь на воскресенье действующие чемпионы мира футболисты сборной Аргентины в дополнительное время обыграли команду Швейцарии со счетом 3:1 и вышли в полуфинал турнира, где 15 июля сыграют против англичан.
Лионель Месси - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
Месси отчитал судью во время матча 1/4 финала ЧМ
Вчера, 08:55
Мужчина скончался во время игры на пересечении улиц Пайсанду и проспекта Гаона в Буэнос-Айресе. Экстренные медицинские бригады прибыли на место и попытались провести реанимационные мероприятия, но в итоге констатировали смерть болельщика. Мужчине был 51 год.
Отмечается, что в тот же вечер во время игры и последующих празднований в Буэнос-Айресе сердечные приступы перенесли еще шесть человек.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран. Турнир завершится 19 июля.
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
Федотов отверг теории о помощи судей сборной Аргентины на ЧМ
Вчера, 13:35
 
ФутболЧМ по футболу 2026Буэнос-Айрес (город)АргентинаШвейцарияСпорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Нижний Новгород
    Ротор
    4
    2
  • Футбол
    Завершен
    Шинник
    Сочи
    2
    2
  • Теннис
    Завершен
    Я. Синнер
    Н. Джокович
    666
    444
  • Футбол
    15.07 22:00
    Англия
    Аргентина
  • Футбол
    14.07 22:00
    Франция
    Испания
  • Теннис
    Завершен
    А. Фери
    А. Зверев
    624
    766
  • Теннис
    Завершен
    К. Мухова
    Л. Носкова
    273
    656
  • Футбол
    Закончен (ДВ)
    Норвегия
    Англия
    1
    2
  • Футбол
    Закончен (ДВ)
    Аргентина
    Швейцария
    3
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала