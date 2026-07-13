Скандальный нидерландский арбитр умер в возрасте 38 лет

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Нидерландский арбитр Роб Диперинк умер в возрасте 38 лет.
- Он работал на матчах высшего дивизиона чемпионата Нидерландов с 2017 года и отработал четыре матча чемпионата Европы 2024 года в Германии в качестве арбитра на VAR.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Работавший на матчах чемпионата Европы 2024 года нидерландский арбитр Роб Диперинк скончался в возрасте 38 лет, сообщает портал Tubantia.
Причины смерти Диперинка не уточняются. Полиция "ведет расследование в связи со смертью человека" на улице, где жил арбитр, не подтверждая, что оно касается Диперинка.
Диперинк работал на матчах высшего дивизиона чемпионата Нидерландов с 2017 года. В качестве арбитра на VAR он отработал четыре матча чемпионата Европы 2024 года в Германии.
Диперинк должен был работать на чемпионате мира 2026 года, который проходит в США, Мексике и Канаде, однако в апреле нидерландец был арестован после инцидента в отеле в Лондоне из-за заявления о сексуальных домогательствах к несовершеннолетнему мальчику. Позже британская полиция закрыла расследование за недостатком доказательств, однако Международная федерация футбола (ФИФА) исключила Диперинка из списка арбитров чемпионата мира.