Скандальный нидерландский арбитр умер в возрасте 38 лет

Причины смерти Диперинка не уточняются. Полиция "ведет расследование в связи со смертью человека" на улице, где жил арбитр, не подтверждая, что оно касается Диперинка.

Диперинк должен был работать на чемпионате мира 2026 года, который проходит в США, Мексике и Канаде, однако в апреле нидерландец был арестован после инцидента в отеле в Лондоне из-за заявления о сексуальных домогательствах к несовершеннолетнему мальчику. Позже британская полиция закрыла расследование за недостатком доказательств, однако Международная федерация футбола (ФИФА) исключила Диперинка из списка арбитров чемпионата мира.