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Скандальный нидерландский арбитр умер в возрасте 38 лет - РИА Новости Спорт, 13.07.2026
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16:17 13.07.2026 (обновлено: 16:28 13.07.2026)
Скандальный нидерландский арбитр умер в возрасте 38 лет

Арбитр Диперинк, отстраненный от работы на ЧМ-2026, умер в возрасте 38 лет

© K.N.V.B.Роб Диперинк
Роб Диперинк - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© K.N.V.B.
Роб Диперинк. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Нидерландский арбитр Роб Диперинк умер в возрасте 38 лет.
  • Он работал на матчах высшего дивизиона чемпионата Нидерландов с 2017 года и отработал четыре матча чемпионата Европы 2024 года в Германии в качестве арбитра на VAR.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Работавший на матчах чемпионата Европы 2024 года нидерландский арбитр Роб Диперинк скончался в возрасте 38 лет, сообщает портал Tubantia.
Причины смерти Диперинка не уточняются. Полиция "ведет расследование в связи со смертью человека" на улице, где жил арбитр, не подтверждая, что оно касается Диперинка.
Диперинк работал на матчах высшего дивизиона чемпионата Нидерландов с 2017 года. В качестве арбитра на VAR он отработал четыре матча чемпионата Европы 2024 года в Германии.
Диперинк должен был работать на чемпионате мира 2026 года, который проходит в США, Мексике и Канаде, однако в апреле нидерландец был арестован после инцидента в отеле в Лондоне из-за заявления о сексуальных домогательствах к несовершеннолетнему мальчику. Позже британская полиция закрыла расследование за недостатком доказательств, однако Международная федерация футбола (ФИФА) исключила Диперинка из списка арбитров чемпионата мира.
 
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