Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Харькове, Днепродзержинске, Днепропетровске и пригороде Одессы прогремели взрывы.
- В частях Днепропетровской Харьковской областей объявили воздушную тревогу.
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. В нескольких городах на Украине прогремели взрывы, передают местные СМИ.
Информация о звуках детонации поступала ночью из Харькова, Днепродзержинска и Днепропетровска. При этом в последнем из них сообщалось о двух сериях взрывов.
Утром такие же инциденты произошли и в пригороде Одессы.
Под данным карты Министерства цифровой трансформации Украины, в частях Днепропетровской Харьковской областей объявили воздушную тревогу.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
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22 июня 2022, 17:18