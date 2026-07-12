В нескольких городах на Украине прогремели взрывы

Утром такие же инциденты произошли и в пригороде Одессы.

В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.