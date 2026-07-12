Пасечник: ВСУ пытаются повторно атаковать автобус "Стаханов – Москва"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ атаковали автобус «Стаханов — Москва» в ЛНР, предварительно, пострадали 2 человека.
- ВСУ пытаются повторно атаковать автобус и прибывшие на место оперативные группы, атаки отражаются.
ЛУГАНСК, 12 июл - РИА Новости. ВСУ пытаются повторно атаковать рейсовый автобус "Стаханов-Москва" в ЛНР и прибывшие на место оперативные группы, атака отражается, сообщает глава региона Леонид Пасечник на платформе "Макс".
"Враг пытается повторно атаковать автобус и прибывшие на место оперативные группы. Мобильные огневые группы отражают атаки", - сообщил Пасечник.
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22 июня 2022, 17:18