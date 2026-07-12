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Пасечник: ВСУ пытаются повторно атаковать автобус "Стаханов – Москва" - РИА Новости, 12.07.2026
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21:57 12.07.2026 (обновлено: 22:05 12.07.2026)
Пасечник: ВСУ пытаются повторно атаковать автобус "Стаханов – Москва"

Пасечник: ВСУ пытаются повторно атаковать рейсовый автобус "Стаханов – Москва"

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВСУ атаковали автобус «Стаханов — Москва» в ЛНР, предварительно, пострадали 2 человека.
  • ВСУ пытаются повторно атаковать автобус и прибывшие на место оперативные группы, атаки отражаются.
ЛУГАНСК, 12 июл - РИА Новости. ВСУ пытаются повторно атаковать рейсовый автобус "Стаханов-Москва" в ЛНР и прибывшие на место оперативные группы, атака отражается, сообщает глава региона Леонид Пасечник на платформе "Макс".
Ранее Пасечник сообщил об атаке ВСУ на автобус в ЛНР, предварительно, пострадали 2 человека.
"Враг пытается повторно атаковать автобус и прибывшие на место оперативные группы. Мобильные огневые группы отражают атаки", - сообщил Пасечник.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныЛуганская Народная РеспубликаЛеонид Пасечник
 
 
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