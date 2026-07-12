В Днепродзержинске прогремели взрывы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Днепродзержинске (Каменском) Днепропетровской области прогремели взрывы.
- Воздушная тревога в Днепропетровской области действует с 02:44 мск.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Взрывы прогремели в Днепродзержинске, сообщает украинский телеканал "Общественное".
Город Днепродзержинск украинские власти называют Каменским.
"В Каменском в Днепропетровской области также слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Воздушная тревога в Днепропетровской области действует с 02.44 мск.
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