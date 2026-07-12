В Днепропетровске прогремела серия взрывов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Днепропетровске прогремели взрывы.
- Воздушная тревога в Днепропетровской области действует с 02:44 мск.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Очередная серия взрывов прозвучала в Днепропетровске, сообщает украинский телеканал "Общественное".
"В Днепропетровске прогремели взрывы… Повторные взрывы звучат в Днепропетровске", - говорится в сообщениях, опубликованных в Telegram-канале "Общественного".
Воздушная тревога в Днепропетровской области действует с 02.44 мск.
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