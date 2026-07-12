Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Днепропетровске прогремели взрывы.
- Воздушная тревога в некоторых районах Днепропетровской области действует с 20:52 мск.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Взрывы прогремели в Днепропетровске, сообщает украинский "24 канал".
"Взрывы в Днепропетровске", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "24 канала".
Воздушная тревога в некоторых районах Днепропетровской области действует с 20.52 мск.
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