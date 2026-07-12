Крылов досрочно уступил Уиттакеру на UFC 329

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российский боец ММА Никита Крылов досрочно уступил австралийцу Роберту Уиттакеру на турнире UFC в Лас-Вегасе.
- Поединок закончился техническим нокаутом в третьем раунде.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Российский боец смешанных единоборств (ММА) Никита Крылов досрочно уступил австралийцу Роберту Уиттакеру на 329-м номерном турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе.
Поединок прелимов закончился техническим нокаутом в третьем раунде.
12 июля 2026 • начало в 04:00
Завершен
Роберт УиттакерАвстралия
Никита КрыловУкраина