Федерация футбола Сенегала уволила Тьява с поста главного тренера сборной

"Сенегальская федерация футбола информирует общественность о том, что по итогам заседания исполнительного комитета было принято решение начать процедуру отстранения от должности главного тренера национальной сборной Пап Тьява, а также его штаба. Это решение было принято после того, как сборная Сенегала вылетела в 1/16 финала чемпионата мира. После тщательной оценки спортивных результатов и перспектив исполком счел необходимым начать эту процедуру в наилучших интересах сенегальского футбола", - говорится в сообщении федерации.

Тьяву 45 лет, он возглавил сборную Сенегала в 2024 году. В январе 2026-го сборная Сенегала под его руководством первоначально обыграла команду Марокко в финале Кубка африканских наций. В добавленное ко второму тайму время в ворота сборной Сенегала был назначен пенальти. Из-за несогласия с решением арбитра игроки сборной Сенегала ушли в подтрибунное помещение, после чего апелляционный комитет Африканской конфедерации футбола (CAF) засчитал команде техническое поражение со счетом 0:3. Федерация футбола Сенегала (FSF) подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS). Тьяв был отстранен на пять матчей турниров под эгидой CAF за то, что увел команду с поля.