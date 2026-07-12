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В российских ресторанах и магазинах может появиться свежий тунец - РИА Новости, 12.07.2026
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08:57 12.07.2026
В российских ресторанах и магазинах может появиться свежий тунец

Зверев: свежий тунец может появиться в российских ресторанах и магазинах

© РИА Новости / Артур ЛебедевРыбаки разгружают выловленную рыбу
Рыбаки разгружают выловленную рыбу - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© РИА Новости / Артур Лебедев
Рыбаки разгружают выловленную рыбу. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минсельхоз предлагает поправки, которые позволят российским ученым устанавливать квоту на добычу тунца в Восточно-Сахалинской подзоне, а рыбакам — поставлять свежего тунца на отечественный рынок.
  • Пробные партии свежего тунца могут появиться на российском рынке менее чем через год.
  • Развитие нового промысла — небыстрый процесс, требующий времени на переоборудование флота, обучение экипажа, освоение технологий добычи и обработки рыбы и выстраивание каналов дистрибуции.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Российские рыбаки могут получить возможность добывать и поставлять в рестораны и магазины свежего, а не замороженного тунца, рассказал РИА Новости президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев.
Согласно проекту приказа Минсельхоза, допустимый улов на тунца в Восточно-Сахалинской подзоне будет установлен уже на 2027 год. Это означает, что пробные партии могут появиться на российском рынке менее чем через год.
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"Российские ученые ежегодно смогут устанавливать квоту на добычу тунца в Восточно-Сахалинской подзоне, а российские рыбаки добывать и поставлять на отечественный рынок свежего тунца. Соответствующие поправки в перечень видов водных биологических ресурсов, в отношении которых устанавливается общий допустимый улов водных биологических ресурсов, предлагает внести Минсельхоз", - сказал он.
Зверев пояснил, что ранее отечественные рыбаки добывали тунца в качестве прилова в открытых районах Мирового океана, в сотнях миль от российских портов, поэтому доставлять его на внутренний рынок возможно было в замороженном виде.
"Если удастся организовать промысел ближе к берегу, на внутреннем рынке появится свежий тунец, который можно будет использовать в качестве продукта для премиальной розницы и HoReCa, а также как сырье для переработанных продуктов", - прокомментировал он.
Однако президент ВАРПЭ подчеркнул, что развитие нового промысла - небыстрый процесс: затраты на переоборудование флота, обучение экипажа, освоение технологий добычи и обработки рыбы и выстраивание каналов дистрибуции "с нуля" потребует немало времени.
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