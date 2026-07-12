Тренер сборной Швейцарии раскритиковал судейство в матче ЧМ с Аргентиной

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Главный тренер сборной Швейцарии по футболу Мурат Якин раскритиковал судейство в матче 1/4 финала чемпионата мира 2026 года против команды Аргентины.
- Сборная Аргентины обыграла команду Швейцарии со счетом 3:1 в дополнительное время и вышла в полуфинал турнира.
- В эпизоде с получением второй желтой карточки игроком сборной Швейцарии Брелем Эмболо было использовано VAR для устранения ошибки в идентификации игрока, наказываемого карточкой.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Главный тренер сборной Швейцарии по футболу Мурат Якин раскритиковал судейство в матче 1/4 финала чемпионата мира 2026 года против команды Аргентины, заявив, что красная карточка во втором тайме полностью уничтожила игру.
В ночь на воскресенье сборная Аргентины в дополнительное время обыграла команду Швейцарии со счетом 3:1 и вышла в полуфинал турнира. В конце первого тайма форвард Швейцарии Брель Эмболо получил желтую карточку за грубую игру, а на 72-й - вторую желтую за симуляцию. В эпизоде со вторым предупреждением изначально в результате его падения Эмболо желтую карточку получил аргентинец Леандро Паредес, но после обращения к системе видеоассистента рефери (VAR) для устранения ошибки в идентификации игрока, наказываемого карточкой, главный арбитр португалец Жуан Пиньейру изменил решение.
"На мой взгляд, это абсолютно неприемлемо, и очень больно вылетать таким образом. Мои игроки - настоящие герои, они отдали все свои силы, и все мы очень гордимся тем, что сделали. Тот факт, что судья принял это неверное решение и вмешался, - это то, чего я не понимаю. Я бы не сказал, что судьи благоволят Аргентине. У нас была честная и открытая игра, и любая команда могла выйти победителем. Но мы были наказаны этим правилом, этой ошибкой арбитра. Красная карточка уничтожила игру", - заявил Якин на пресс-конференции, слова с которой приводит издание Globo.
"Очевидно, мы можем жаловаться сейчас, но я должен поздравить Аргентину. Мне очень больно, прежде всего за игроков. Сегодня они доминировали, и это меня печалит. Мы не вышли в полуфинал, но я считаю, что мы заслуживали пройти дальше. Я желаю Лионелю Месси и сборной Аргентины всего наилучшего", - заявил Якин на пресс-конференции, слова с которой приводит издание Globo.
В полуфинале сборная Аргентины 15 июля в Атланте сыграет с командой Англии. Другую полуфинальную пару составили испанцы и французы.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран. Турнир завершится 19 июля.