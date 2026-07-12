Тренер сборной Швейцарии раскритиковал судейство в матче ЧМ с Аргентиной

"Очевидно, мы можем жаловаться сейчас, но я должен поздравить Аргентину. Мне очень больно, прежде всего за игроков. Сегодня они доминировали, и это меня печалит. Мы не вышли в полуфинал, но я считаю, что мы заслуживали пройти дальше. Я желаю Лионелю Месси и сборной Аргентины всего наилучшего", - заявил Якин на пресс-конференции, слова с которой приводит издание Globo.