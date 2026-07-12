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"Ахмат" объявил о трансфере Расула Мицаева - РИА Новости Спорт, 12.07.2026
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14:23 12.07.2026 (обновлено: 14:25 12.07.2026)
"Ахмат" объявил о трансфере Расула Мицаева

"Ахмат" приобрел вратаря Мицаева у вышедшего в Первую лигу "Велеса"

© Freepik.comФутбольный мяч
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© Freepik.com
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Грозненский футбольный клуб "Ахмат" объявил о трансфере голкипера Расула Мицаева из московского "Велеса".
  • Срок действия соглашения рассчитан на три года с приоритетным правом продления "Ахмата" еще на один сезон.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Грозненский футбольный клуб "Ахмат" в своем Telegram-канале объявил о трансфере голкипера Расула Мицаева из московского "Велеса".
Сумма трансфера не раскрывается. Срок действия соглашения с голкипером рассчитан на три года, клуб имеет приоритетное право продления еще на один сезон.
Мицаеву 23 года. С января 2025 года он выступал за московский "Велес", с которым вышел в Первую лигу после победы над новосибирской "Сибирью" по сумме двух стыковых матчей. Также Мицаев представлял курский "Авангард", таганрогский "Форте", "Спартак" из Нальчика, махачкалинское "Динамо" и вторую команду московского "Динамо".
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