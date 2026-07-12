"Ахмат" объявил о трансфере Расула Мицаева

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Грозненский футбольный клуб "Ахмат" объявил о трансфере голкипера Расула Мицаева из московского "Велеса".
- Срок действия соглашения рассчитан на три года с приоритетным правом продления "Ахмата" еще на один сезон.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Грозненский футбольный клуб "Ахмат" в своем Telegram-канале объявил о трансфере голкипера Расула Мицаева из московского "Велеса".
Сумма трансфера не раскрывается. Срок действия соглашения с голкипером рассчитан на три года, клуб имеет приоритетное право продления еще на один сезон.
Мицаеву 23 года. С января 2025 года он выступал за московский "Велес", с которым вышел в Первую лигу после победы над новосибирской "Сибирью" по сумме двух стыковых матчей. Также Мицаев представлял курский "Авангард", таганрогский "Форте", "Спартак" из Нальчика, махачкалинское "Динамо" и вторую команду московского "Динамо".