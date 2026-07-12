В Финском заливе нашли тело второй женщины, пропавшей на сапе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Две женщины пропали после прогулки на сапе в Финском заливе в районе бухты Батарейная в Ленинградской области.
- Спасатели обнаружили тело второй женщины.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июл - РИА Новости. Спасатели обнаружили тело второй женщины, пропавшей после прогулки на сапе в Финском заливе в районе бухты Батарейная в Ленинградской области, сообщает региональное ГУМЧС.
"Спасатели ПСП Красная горка обнаружили тело второй женщины. Извлекли из воды, доставляют на берег для последующей передачи сотрудникам МВД России", - говорится в сообщении.
В Ленинградской области в субботу прошел грозовой фронт, который сопровождается ливнями и шквалистым ветром.