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В Финском заливе нашли тело второй женщины, пропавшей на сапе - РИА Новости, 12.07.2026
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12:54 12.07.2026 (обновлено: 12:59 12.07.2026)
В Финском заливе нашли тело второй женщины, пропавшей на сапе

В Финском заливе нашли тело второй женщины, пропавшей после прогулки на сапе

© РИА Новости / Владимир Баранов | Перейти в медиабанкКатер спасательной службы на водных объектах
Катер спасательной службы на водных объектах - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© РИА Новости / Владимир Баранов
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Катер спасательной службы на водных объектах. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Две женщины пропали после прогулки на сапе в Финском заливе в районе бухты Батарейная в Ленинградской области.
  • Спасатели обнаружили тело второй женщины.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июл - РИА Новости. Спасатели обнаружили тело второй женщины, пропавшей после прогулки на сапе в Финском заливе в районе бухты Батарейная в Ленинградской области, сообщает региональное ГУМЧС.
Ранее региональное управление МЧС РФ сообщало, что две женщины в непогоду вышли на сапе в Финский залив в районе бухты Батарейная в Ленинградской области. Тело одной из них нашли 11 июля.
"Спасатели ПСП Красная горка обнаружили тело второй женщины. Извлекли из воды, доставляют на берег для последующей передачи сотрудникам МВД России", - говорится в сообщении.
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