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США нанесли удары по иранским целям в Ормузском проливе, пишет Axios - РИА Новости, 12.07.2026
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19:25 12.07.2026 (обновлено: 20:15 12.07.2026)
США нанесли удары по иранским целям в Ормузском проливе, пишет Axios

Axios: военные США нанесли удары по иранским целям в Ормузском проливе

© Фото : U.S. Navy Посадка американского истребителя на палубу авианосца "Джеральд Форд"
Посадка американского истребителя на палубу авианосца Джеральд Форд - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© Фото : U.S. Navy
Посадка американского истребителя на палубу авианосца "Джеральд Форд". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США атаковали иранские объекты в районе Ормузского пролива, утверждает журналист Axios.
  • По его словам, они ударили по ракетным системам, средствам ПВО и малым катерам КСИР.
  • Стороны обмениваются ударами с 8 июля, когда Вашингтон возобновил атаки в нарушение меморандума о взаимопонимании.
НЬЮ-ЙОРК, 12 июл — РИА Новости. Соединенные Штаты атаковали иранские объекты в районе Ормуза, утверждает журналист Axios Барак Равид со ссылкой на неназванного американского чиновника.
"Военные нанесли несколько ударов по ракетным системам и средствам ПВО, а также по малым катерам КСИР в нескольких местах в районе Ормузского пролива", — написал он в соцсети Х.
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В ночь на 8 июля американские военные возобновили удары по Ирану, несмотря на меморандум, предполагающий завершение конфликта. Как утверждается, поводом стали действия в отношении коммерческих судов в Ормузе. Исламская республика, в свою очередь, атакует военную инфраструктуру США на Ближнем Востоке.
В ночь на воскресенье в Тегеране также объявили о закрытии пролива до тех пор, пока Штаты не прекратят вмешательство в регионе. После этого движение судов через него сократилось до минимума, хотя президент США Дональд Трамп утверждает, что проход открыт.
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