США нанесли удары по иранским целям в Ормузском проливе, пишет Axios

Краткий пересказ от РИА ИИ
- США атаковали иранские объекты в районе Ормузского пролива, утверждает журналист Axios.
- По его словам, они ударили по ракетным системам, средствам ПВО и малым катерам КСИР.
- Стороны обмениваются ударами с 8 июля, когда Вашингтон возобновил атаки в нарушение меморандума о взаимопонимании.
НЬЮ-ЙОРК, 12 июл — РИА Новости. Соединенные Штаты атаковали иранские объекты в районе Ормуза, утверждает журналист Axios Барак Равид со ссылкой на неназванного американского чиновника.
"Военные нанесли несколько ударов по ракетным системам и средствам ПВО, а также по малым катерам КСИР в нескольких местах в районе Ормузского пролива", — написал он в соцсети Х.
В ночь на 8 июля американские военные возобновили удары по Ирану, несмотря на меморандум, предполагающий завершение конфликта. Как утверждается, поводом стали действия в отношении коммерческих судов в Ормузе. Исламская республика, в свою очередь, атакует военную инфраструктуру США на Ближнем Востоке.
В ночь на воскресенье в Тегеране также объявили о закрытии пролива до тех пор, пока Штаты не прекратят вмешательство в регионе. После этого движение судов через него сократилось до минимума, хотя президент США Дональд Трамп утверждает, что проход открыт.