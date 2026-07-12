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Самолеты ВВС США подняты в воздух на Ближнем Востоке - РИА Новости, 12.07.2026
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01:56 12.07.2026
Самолеты ВВС США подняты в воздух на Ближнем Востоке

Над Оманским заливом подняли четыре самолета ВВС США

© Фото : U.S. Air Force/Master Sgt. Ben BlokerАмериканский самолет-заправщик KC-135 Stratotanker дозаправляет истребитель F-16 Fighting Falcon
Американский самолет-заправщик KC-135 Stratotanker дозаправляет истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© Фото : U.S. Air Force/Master Sgt. Ben Bloker
Американский самолет-заправщик KC-135 Stratotanker дозаправляет истребитель F-16 Fighting Falcon . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Самолеты ВВС США подняты в небо над Оманским заливом, а также прилегающими территориями.
  • Сейчас в небе по меньшей мере три самолета-заправщика: два Boeing KC-135R Stratotanker и один Boeing KC-46A Pegasus. Также в регионе замечен как минимум один самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3B Sentry.
ВАШИНГТОН, 12 июл - РИА Новости. Самолеты ВВС США подняты в небо над Оманским заливом, а также прилегающими территориями, на фоне обострения конфликта между Соединенными Штатами и Ираном, выяснило РИА Новости на основе анализа полетных данных.
Сейчас в небе по меньшей мере три самолета-заправщика: два Boeing KC-135R Stratotanker и один Boeing KC-46A Pegasus. Также в регионе замечен как минимум один самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3B Sentry.
Ранее Центральное командование США (CENTCOM) сообщило о новой серии ударов примерно по 80–90 военным объектам на территории Ирана, назвав их ответом на атаки против коммерческих судов в Ормузском проливе. В свою очередь иранский Корпус стражей исламской революции заявил о нанесении в ответ на атаку США ракетных и беспилотных ударов по двум базам Штатов в Бахрейне и двум - в Кувейте.
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