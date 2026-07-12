Самолеты ВВС США подняты в воздух на Ближнем Востоке

ВАШИНГТОН, 12 июл - РИА Новости. Самолеты ВВС США подняты в небо над Оманским заливом, а также прилегающими территориями, на фоне обострения конфликта между Соединенными Штатами и Ираном, выяснило РИА Новости на основе анализа полетных данных.

Сейчас в небе по меньшей мере три самолета-заправщика: два Boeing KC-135R Stratotanker и один Boeing KC-46A Pegasus. Также в регионе замечен как минимум один самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3B Sentry.