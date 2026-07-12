Юношеская сборная Абхазии выиграла международный Кубок дружбы в Москве

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"Игра была по-настоящему захватывающей - динамичной, честной и красивой. Кубок в очередной раз подтвердил простую истину: настоящий спорт не знает границ и преград. Юные спортсмены из России, Абхазии и Сербии укрепили дружеские связи в спортивном состязании. Выражаю искреннюю благодарность организаторам международного кубка "Код непокоренных", МГИМО за предоставленную площадку, нашим сербским друзьям и всем партнерам за возможность для наших ребят покорять новые спортивные вершины и показывать свой талант", - написал глава ДНР Денис Пушилин в своем канале на платформе "Макс".