Краткий пересказ от РИА ИИ
- Юношеская сборная Абхазии выиграла международный футбольный турнир «Кубок дружбы. Код непокоренных».
- В финале сборная Абхазии обыграла молодежную команду донецкого «Шахтера», а бронзу завоевал московский «Луч».
- Турнир прошел в спортивном комплексе МГИМО и завершился 12 июля, в нем приняли участие восемь команд из России, Сербии и Абхазии.
ДОНЕЦК, 12 июл - РИА Новости. Юношеская сборная Абхазии выиграла международный футбольный турнир "Кубок дружбы. Код непокоренных", который прошел в Москве.
В финале сборная Абхазии обыграла молодежную команду донецкого "Шахтера". Бронзу завоевал московский "Луч".
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"Игра была по-настоящему захватывающей - динамичной, честной и красивой. Кубок в очередной раз подтвердил простую истину: настоящий спорт не знает границ и преград. Юные спортсмены из России, Абхазии и Сербии укрепили дружеские связи в спортивном состязании. Выражаю искреннюю благодарность организаторам международного кубка "Код непокоренных", МГИМО за предоставленную площадку, нашим сербским друзьям и всем партнерам за возможность для наших ребят покорять новые спортивные вершины и показывать свой талант", - написал глава ДНР Денис Пушилин в своем канале на платформе "Макс".
Турнир прошел в спортивном комплексе МГИМО и завершился 12 июля. В нем приняли участие восемь команд из России, Сербии и Абхазии.
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