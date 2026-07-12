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Юношеская сборная Абхазии выиграла международный Кубок дружбы в Москве - РИА Новости Спорт, 12.07.2026
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Футбол
 
11:42 12.07.2026 (обновлено: 13:24 12.07.2026)
Юношеская сборная Абхазии выиграла международный Кубок дружбы в Москве

Молодежный состав "Шахтера" из ДНР стал вторым на международном Кубке дружбы

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Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Юношеская сборная Абхазии выиграла международный футбольный турнир «Кубок дружбы. Код непокоренных».
  • В финале сборная Абхазии обыграла молодежную команду донецкого «Шахтера», а бронзу завоевал московский «Луч».
  • Турнир прошел в спортивном комплексе МГИМО и завершился 12 июля, в нем приняли участие восемь команд из России, Сербии и Абхазии.
ДОНЕЦК, 12 июл - РИА Новости. Юношеская сборная Абхазии выиграла международный футбольный турнир "Кубок дружбы. Код непокоренных", который прошел в Москве.
В финале сборная Абхазии обыграла молодежную команду донецкого "Шахтера". Бронзу завоевал московский "Луч".
«
"Игра была по-настоящему захватывающей - динамичной, честной и красивой. Кубок в очередной раз подтвердил простую истину: настоящий спорт не знает границ и преград. Юные спортсмены из России, Абхазии и Сербии укрепили дружеские связи в спортивном состязании. Выражаю искреннюю благодарность организаторам международного кубка "Код непокоренных", МГИМО за предоставленную площадку, нашим сербским друзьям и всем партнерам за возможность для наших ребят покорять новые спортивные вершины и показывать свой талант", - написал глава ДНР Денис Пушилин в своем канале на платформе "Макс".
Турнир прошел в спортивном комплексе МГИМО и завершился 12 июля. В нем приняли участие восемь команд из России, Сербии и Абхазии.
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