"Шинник" сыграл вничью с "Сочи" в стартовом туре Первой лиги

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ярославский футбольный клуб «Шинник» сыграл вничью с ФК «Сочи» в первом туре Первой лиги со счетом 2:2.
- В следующем туре «Шинник» 19 июля сыграет дома с «Ленинградцем», а «Сочи» примет костромской «Спартак».
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Ярославский футбольный клуб "Шинник" сыграл вничью с "Сочи" в первом туре Первой лиги.
Встреча в Ярославле завершилась со счетом 2:2. В составе хозяев мячи забили Илья Порохов (13-я минута) и Вадим Карпов (47). У "Сочи" голами отметились Александр Осипов (56) и Роман Ежов (60).
В следующем туре ярославский клуб 19 июля дома сыграет с "Ленинградцем", "Сочи" в тот же день примет костромской "Спартак".