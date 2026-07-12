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"Шинник" сыграл вничью с "Сочи" в стартовом туре Первой лиги - РИА Новости Спорт, 12.07.2026
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18:58 12.07.2026 (обновлено: 20:30 12.07.2026)
"Шинник" сыграл вничью с "Сочи" в стартовом туре Первой лиги

Футболисты "Шинника" сыграли вничью с "Сочи" в стартовом туре Первой лиги

© пресс-служба ФК "Шинник"Футболисты "Шинника"
Футболисты Шинника - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© пресс-служба ФК "Шинник"
Футболисты "Шинника". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ярославский футбольный клуб «Шинник» сыграл вничью с ФК «Сочи» в первом туре Первой лиги со счетом 2:2.
  • В следующем туре «Шинник» 19 июля сыграет дома с «Ленинградцем», а «Сочи» примет костромской «Спартак».
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Ярославский футбольный клуб "Шинник" сыграл вничью с "Сочи" в первом туре Первой лиги.
Встреча в Ярославле завершилась со счетом 2:2. В составе хозяев мячи забили Илья Порохов (13-я минута) и Вадим Карпов (47). У "Сочи" голами отметились Александр Осипов (56) и Роман Ежов (60).
В следующем туре ярославский клуб 19 июля дома сыграет с "Ленинградцем", "Сочи" в тот же день примет костромской "Спартак".
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