"Шинник" сыграл вничью с "Сочи" в стартовом туре Первой лиги

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Ярославский футбольный клуб "Шинник" сыграл вничью с "Сочи" в первом туре Первой лиги.

В следующем туре ярославский клуб 19 июля дома сыграет с "Ленинградцем", "Сочи" в тот же день примет костромской "Спартак".