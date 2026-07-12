Сергачев сравнил "СКА Арену" со стадионом в Монреале

"Из-за логистики было трудно организовать этот матч. Он пройдет в Санкт-Петербурге, а вся команда организаторов находится в Москве. Все упирается в логистику, но я уверен, что мы сделаем классное шоу и все будет здорово и на высшем уровне. "СКА Арена" - самая большая арена в мире, 20 с лишним тысяч человек получат удовольствие. Арена выглядит очень масштабно. Все знают про стадион в Монреале, где стоишь на льду и не видишь потолок, верхние ряды. Примерно то же самое испытываешь и на "СКА Арене". Когда она заполнится, будет весело. Сейчас, если не ошибаюсь, в продаже осталось около полутора тысяч билетов из 22 тысяч. Реализация проходит хорошо", - сказал Сергачев.