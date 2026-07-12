Сергачев сравнил "СКА Арену" со стадионом в Монреале

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российский защитник клуба НХЛ «Юта Маммот» Михаил Сергачев впечатлен масштабами петербургского стадиона «СКА Арена».
- «Матч года» между российскими игроками НХЛ и КХЛ пройдет 25 июля в Санкт-Петербурге на «СКА Арене», в игре примут участие 49 хоккеистов из обеих лиг.
- Составы команд будут определены по итогам драфта, который состоится 13 июля в Москве.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости, Андрей Сенченко. Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Юта Маммот" Михаил Сергачев в разговоре с РИА Новости признался, что впечатлен масштабами петербургского стадиона "СКА Арена", где состоится "Матч года" между российскими игроками НХЛ и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), и сравнил его с ареной "Белл Центр" в Монреале, на которой домашние матчи проводит "Монреаль Канадиенс".
Матч пройдет 25 июля в Санкт-Петербурге на "СКА Арене". В игре примут участие 49 хоккеистов из обеих лиг, разделенных на две смешанные команды, капитанами которых выступят Сергачев и нападающий Артемий Панарин из "Лос-Анджелес Кингз". Составы будут определены по итогам драфта, который состоится 13 июля в Москве.
"Из-за логистики было трудно организовать этот матч. Он пройдет в Санкт-Петербурге, а вся команда организаторов находится в Москве. Все упирается в логистику, но я уверен, что мы сделаем классное шоу и все будет здорово и на высшем уровне. "СКА Арена" - самая большая арена в мире, 20 с лишним тысяч человек получат удовольствие. Арена выглядит очень масштабно. Все знают про стадион в Монреале, где стоишь на льду и не видишь потолок, верхние ряды. Примерно то же самое испытываешь и на "СКА Арене". Когда она заполнится, будет весело. Сейчас, если не ошибаюсь, в продаже осталось около полутора тысяч билетов из 22 тысяч. Реализация проходит хорошо", - сказал Сергачев.
"Матч года" между российскими игроками клубов НХЛ и КХЛ проводится третий год подряд. Впервые мероприятие состоится в Санкт-Петербурге. Среди участников матча заявлены такие игроки, как капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин, нападающий "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин, голкипер "Торонто Мейпл Лифс" Сергей Бобровский, форвард "Миннесоты Уайлд" Кирилл Капризов и выигравшие в 2026 году Кубок Стэнли в составе "Каролины Харрикейнз" Александр Никишин и Андрей Свечников. Генменеджерами команд выступят Илья Ковальчук и Сергей Федоров, тренерами - Игорь Никитин, Олег Знарок, Анвар Гатиятуллин, Игорь Ларионов, Виктор Козлов и Андрей Разин.