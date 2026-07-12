Сборные России по баскетболу 3x3 выиграли конференцию Лиги наций

Краткий пересказ от РИА ИИ Мужская и женская сборные России стали победителями Лиги наций по баскетболу 3x3 среди команд до 21 года в конференции «Азия-1» в Таншане (Китай).

В финале мужская сборная России обыграла команду Казахстана (21:14), а женская — команду Монголии (21:6).

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Мужская и женская сборные России выиграли финалы в заключительный игровой день Лиги наций по баскетболу 3x3 среди команд до 21 года в конференции "Азия-1" и стали победителями соревнований в Таншане (Китай).

В двух матчах группового этапа баскетболисты сборной России обыграли команды Монголии (21:20) и Катара (21:13). В финале россияне, которые досрочно обеспечили себе первое место в конференции "Азия-1", обыграли команду Казахстана (21:14).

Женская сборная России на групповом этапе обыграла команды Китая (21:10) и Казахстана (19:6). В финале россиянки одержали победу над командой Монголии (21:6) и также стали победительницами турнира.

Победитель каждой из 18 конференций будет допущен до участия в Кубке мира среди команд не старше 23 лет, который пройдет в Китае в сентябре. При этом победа сборной России не гарантирует участия в турнире, так как Международная федерация баскетбола (FIBA) примет решение по данному вопросу позднее.