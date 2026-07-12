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Сборные России по баскетболу 3x3 выиграли конференцию Лиги наций - РИА Новости Спорт, 12.07.2026
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Баскетбол
 
17:17 12.07.2026
Сборные России по баскетболу 3x3 выиграли конференцию Лиги наций

Сборные РФ стали победителями конференции Лиги наций по баскетболу 3x3

© РИА Новости / Игорь Руссак | Перейти в медиабанкБаскетбол
Баскетбол - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© РИА Новости / Игорь Руссак
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мужская и женская сборные России стали победителями Лиги наций по баскетболу 3x3 среди команд до 21 года в конференции «Азия-1» в Таншане (Китай).
  • В финале мужская сборная России обыграла команду Казахстана (21:14), а женская — команду Монголии (21:6).
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Мужская и женская сборные России выиграли финалы в заключительный игровой день Лиги наций по баскетболу 3x3 среди команд до 21 года в конференции "Азия-1" и стали победителями соревнований в Таншане (Китай).
В двух матчах группового этапа баскетболисты сборной России обыграли команды Монголии (21:20) и Катара (21:13). В финале россияне, которые досрочно обеспечили себе первое место в конференции "Азия-1", обыграли команду Казахстана (21:14).
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Женская сборная России на групповом этапе обыграла команды Китая (21:10) и Казахстана (19:6). В финале россиянки одержали победу над командой Монголии (21:6) и также стали победительницами турнира.
Победитель каждой из 18 конференций будет допущен до участия в Кубке мира среди команд не старше 23 лет, который пройдет в Китае в сентябре. При этом победа сборной России не гарантирует участия в турнире, так как Международная федерация баскетбола (FIBA) примет решение по данному вопросу позднее.
В апреле FIBA по рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) сняла все ограничения с российских и белорусских юниорских сборных по баскетболу 3x3. Россияне проводят первый турнир после отстранения в 2022 году.
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