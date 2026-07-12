Травмировавшийся на турнире RAF Садулаев рассказал о поддержке от Снайдера

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"Дебют в RAF получился не таким, как мы рассчитывали. Но мы предполагаем, а Всевышний располагает. Все оказалось не так серьезно, как могло быть. Восстановлюсь и вернусь еще сильнее. Через подобное мы уже проходили не раз. Поздравляю Кайла Снайдера с защитой титула. После схватки он лично написал мне и выразил слова поддержки", - написал Садулаев в своем Telegram-канале.