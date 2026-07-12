Рейтинг@Mail.ru
Травмировавшийся на турнире RAF Садулаев рассказал о поддержке от Снайдера - РИА Новости Спорт, 12.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Октагон UFC - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Единоборства
 
23:55 12.07.2026
Травмировавшийся на турнире RAF Садулаев рассказал о поддержке от Снайдера

Травмировавшийся на турнире RAF Садулаев рассказал, что Снайдер его поддержал

© RAFАбдулрашид Садулаев
Абдулрашид Садулаев - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© RAF
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Абдулрашид Садулаев проиграл Кайлу Снайдеру на турнире по вольной борьбе RAF в Тбилиси со счетом 4:5 и получил травму ноги.
  • Кайл Снайдер после поединка написал Садулаеву и выразил слова поддержки.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев, получивший травму по ходу дебютной схватки в Real American Freestyle (RAF), сообщил, что его соперник американец Кайл Снайдер после поединка написал россиянину и выразил слова поддержки.
В субботу Садулаев проиграл Снайдеру на турнире по вольной борьбе RAF в Тбилиси со счетом 4:5. В концовке схватки россиянин получил травму ноги, позднее он сообщил, что восстановление может занять до полутора месяцев.
«
"Дебют в RAF получился не таким, как мы рассчитывали. Но мы предполагаем, а Всевышний располагает. Все оказалось не так серьезно, как могло быть. Восстановлюсь и вернусь еще сильнее. Через подобное мы уже проходили не раз. Поздравляю Кайла Снайдера с защитой титула. После схватки он лично написал мне и выразил слова поддержки", - написал Садулаев в своем Telegram-канале.
Садулаеву 30 лет, он является шестикратным чемпионом мира и Европы, борец побеждал на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро и 2021 года в Токио. Его ровесник Снайдер завоевал золото на Играх 2016 года, также американец является четырехкратным чемпионом мира.
Садулаев побеждал Снайдера в финалах чемпионатов мира 2018 и 2021 годов, а также в схватке за золото Олимпийских игр в Токио, при этом россиянин уступил американцу в 2017 году на мировом первенстве в Париже.
Абдулрашид Садулаев - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
Садулаев заявил, что восстановление после травмы займет до полутора месяцев
Вчера, 19:50
 
ЕдиноборстваСпортКайл СнайдерАбдулрашид Садулаев
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Нижний Новгород
    Ротор
    4
    2
  • Футбол
    Завершен
    Шинник
    Сочи
    2
    2
  • Теннис
    Завершен
    Я. Синнер
    Н. Джокович
    666
    444
  • Футбол
    15.07 22:00
    Англия
    Аргентина
  • Футбол
    14.07 22:00
    Франция
    Испания
  • Теннис
    Завершен
    А. Фери
    А. Зверев
    624
    766
  • Теннис
    Завершен
    К. Мухова
    Л. Носкова
    273
    656
  • Футбол
    Закончен (ДВ)
    Норвегия
    Англия
    1
    2
  • Футбол
    Закончен (ДВ)
    Аргентина
    Швейцария
    3
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала