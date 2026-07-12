Травмировавшийся на турнире RAF Садулаев рассказал о поддержке от Снайдера

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Абдулрашид Садулаев проиграл Кайлу Снайдеру на турнире по вольной борьбе RAF в Тбилиси со счетом 4:5 и получил травму ноги.
- Кайл Снайдер после поединка написал Садулаеву и выразил слова поддержки.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев, получивший травму по ходу дебютной схватки в Real American Freestyle (RAF), сообщил, что его соперник американец Кайл Снайдер после поединка написал россиянину и выразил слова поддержки.
В субботу Садулаев проиграл Снайдеру на турнире по вольной борьбе RAF в Тбилиси со счетом 4:5. В концовке схватки россиянин получил травму ноги, позднее он сообщил, что восстановление может занять до полутора месяцев.
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"Дебют в RAF получился не таким, как мы рассчитывали. Но мы предполагаем, а Всевышний располагает. Все оказалось не так серьезно, как могло быть. Восстановлюсь и вернусь еще сильнее. Через подобное мы уже проходили не раз. Поздравляю Кайла Снайдера с защитой титула. После схватки он лично написал мне и выразил слова поддержки", - написал Садулаев в своем Telegram-канале.
Садулаеву 30 лет, он является шестикратным чемпионом мира и Европы, борец побеждал на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро и 2021 года в Токио. Его ровесник Снайдер завоевал золото на Играх 2016 года, также американец является четырехкратным чемпионом мира.
Садулаев побеждал Снайдера в финалах чемпионатов мира 2018 и 2021 годов, а также в схватке за золото Олимпийских игр в Токио, при этом россиянин уступил американцу в 2017 году на мировом первенстве в Париже.