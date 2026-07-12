Садулаев заявил, что восстановление после травмы займет до полутора месяцев

Краткий пересказ от РИА ИИ Абдулрашид Садулаев получил травму на турнире Real American Freestyle в Тбилиси и проиграл американцу Кайлу Снайдеру.

Восстановление двукратного олимпийского чемпиона после травмы ноги займет до полутора месяцев.

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Двукратный олимпийский чемпион в борьбе вольного стиля Абдулрашид Садулаев заявил, что его восстановление после травмы ноги займет до полутора месяцев.

Садулаев получил травму на дебютном для себя турнире Real American Freestyle (RAF), который прошел в Тбилиси . Он проиграл действующему чемпиону в полутяжелом весе американцу Кайлу Снайдеру (4:5).

"Бывало и хуже. Травма не такая тяжелая, как казалось. Частичный разрыв боковой связки. Сказали, что месяц-полтора и буду в строю", - приводит слова Садулаева журналист Курбан Ибрагимов на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).