Синнер стал победителем Уимблдона

Краткий пересказ от РИА ИИ Янник Синнер победил Александра Зверева в финале Уимблдона.

Встреча завершилась со счетом 6:7 (7:9), 7:6 (7:2), 6:3, 6:4 в пользу Синнера, спортсмены провели на корте 3 часа 46 минут.

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер победил немца Александра Зверева в финале Уимблдона, который проходил на травяных кортах Лондона.

Встреча завершилась со счетом 6:7 (7:9), 7:6 (7:2), 6:3, 6:4 в пользу посеянного под первым номером Синнера. Победитель "Ролан Гаррос" 2026 года Зверев имел второй номер посева. Спортсмены провели на корте 3 часа 46 минут.

Синнер исполнил 15 подач навылет, допустил две двойные и 25 невынужденных ошибок, при этом активно выиграв 58 мячей. У Зверева 17 эйсов, две двойные и 45 невынужденных ошибок, а также 49 виннерсов.

Теннисисты в 15-й раз играли друг против друга, счет личных встреч стал 11-4 в пользу итальянца, который победил немца десятый раз подряд.