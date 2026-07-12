Синнер стал победителем Уимблдона

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Янник Синнер победил Александра Зверева в финале Уимблдона.
- Встреча завершилась со счетом 6:7 (7:9), 7:6 (7:2), 6:3, 6:4 в пользу Синнера, спортсмены провели на корте 3 часа 46 минут.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер победил немца Александра Зверева в финале Уимблдона, который проходил на травяных кортах Лондона.
Встреча завершилась со счетом 6:7 (7:9), 7:6 (7:2), 6:3, 6:4 в пользу посеянного под первым номером Синнера. Победитель "Ролан Гаррос" 2026 года Зверев имел второй номер посева. Спортсмены провели на корте 3 часа 46 минут.
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Теннисисты в 15-й раз играли друг против друга, счет личных встреч стал 11-4 в пользу итальянца, который победил немца десятый раз подряд.
Синнеру 24 года, он являлся действующим чемпионом Уимблдона, всего в активе первой ракетки мира пять побед на турнирах Большого шлема и 30 титулов под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). На счету 29-летнего Зверева 25 побед на турнирах АТР, он впервые сыграл в финале Уимблдона.