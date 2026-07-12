Рейтинг@Mail.ru
Путин поздравил участников и организаторов фестиваля Мацуева в Суздале - РИА Новости, 12.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
19:21 12.07.2026
Путин поздравил участников и организаторов фестиваля Мацуева в Суздале

Путин поздравил участников Летнего музыкального фестиваля Мацуева в Суздале

© Pavel SuhovЛетний фестиваль Дениса Мацуева в Суздале
Летний фестиваль Дениса Мацуева в Суздале - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© Pavel Suhov
Летний фестиваль Дениса Мацуева в Суздале. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин поздравил участников, организаторов и гостей Летнего музыкального фестиваля Дениса Мацуева в Суздале.
  • Президент отметил уникальность памятников архитектуры древнего Суздаля и насыщенность программы фестиваля.
  • Он подчеркнул, что фестиваль становится заметным событием в культурной и общественной жизни страны.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил участников, организаторов и гостей Летнего музыкального фестиваля Дениса Мацуева в Суздале, отметив уникальность памятников архитектуры древнего города.
Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. По словам российского лидера, мероприятие впечатляет насыщенной и содержательной программой, громкими именами участников ‒ признанных мастеров оперной сцены, известных исполнителей классической и джазовой музыки, звезд балета.
«
"Летний музыкальный фестиваль щедро дарит публике замечательную возможность насладиться высоким искусством на фоне уникальных памятников архитектуры древнего и прекрасного Суздаля", - говорится в телеграмме.
Путин отметил, что фестиваль обретает традиции, становится заметным событием в культурной и общественной жизни страны.
"Уверен, что ваш оригинальный и по-настоящему красивый проект в полной мере оправдает ожидания самой взыскательной публики, оставит добрые, незабываемые впечатления", - подчеркнул президент.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
Путин поздравил композитора Бибергана с днем рождения
24 января, 16:08
 
КультураРоссияСуздальВладимир ПутинДенис Мацуев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала