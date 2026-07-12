Путин поздравил участников и организаторов фестиваля Мацуева в Суздале

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил участников, организаторов и гостей Летнего музыкального фестиваля Дениса Мацуева в Суздале, отметив уникальность памятников архитектуры древнего города.

"Летний музыкальный фестиваль щедро дарит публике замечательную возможность насладиться высоким искусством на фоне уникальных памятников архитектуры древнего и прекрасного Суздаля", - говорится в телеграмме.

"Уверен, что ваш оригинальный и по-настоящему красивый проект в полной мере оправдает ожидания самой взыскательной публики, оставит добрые, незабываемые впечатления", - подчеркнул президент.