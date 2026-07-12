Путин поздравил участников и организаторов фестиваля Мацуева в Суздале

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин поздравил участников, организаторов и гостей Летнего музыкального фестиваля Дениса Мацуева в Суздале.
- Президент отметил уникальность памятников архитектуры древнего Суздаля и насыщенность программы фестиваля.
- Он подчеркнул, что фестиваль становится заметным событием в культурной и общественной жизни страны.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил участников, организаторов и гостей Летнего музыкального фестиваля Дениса Мацуева в Суздале, отметив уникальность памятников архитектуры древнего города.
Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. По словам российского лидера, мероприятие впечатляет насыщенной и содержательной программой, громкими именами участников ‒ признанных мастеров оперной сцены, известных исполнителей классической и джазовой музыки, звезд балета.
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"Летний музыкальный фестиваль щедро дарит публике замечательную возможность насладиться высоким искусством на фоне уникальных памятников архитектуры древнего и прекрасного Суздаля", - говорится в телеграмме.
Путин отметил, что фестиваль обретает традиции, становится заметным событием в культурной и общественной жизни страны.
"Уверен, что ваш оригинальный и по-настоящему красивый проект в полной мере оправдает ожидания самой взыскательной публики, оставит добрые, незабываемые впечатления", - подчеркнул президент.
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