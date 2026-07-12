Россияне выиграли общий зачет юниорского чемпионата Европы по плаванию

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Российские спортсмены с 15 золотыми наградами стали победителями медального зачета юниорского чемпионата Европы по плаванию, который прошел в Мюнхене.

Суммарно российские спортсмены выиграли 36 медалей, что также стало наилучшим результатом. Помимо 15 золотых, на их счету 10 серебряных и 11 бронзовых наград.