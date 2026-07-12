Россияне выиграли общий зачет юниорского чемпионата Европы по плаванию

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские спортсмены стали победителями медального зачета юниорского чемпионата Европы по плаванию с 15 золотыми наградами.
- Всего российские спортсмены выиграли 36 медалей: 15 золотых, 10 серебряных и 11 бронзовых.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Российские спортсмены с 15 золотыми наградами стали победителями медального зачета юниорского чемпионата Европы по плаванию, который прошел в Мюнхене.
Суммарно российские спортсмены выиграли 36 медалей, что также стало наилучшим результатом. Помимо 15 золотых, на их счету 10 серебряных и 11 бронзовых наград.
Второе место в медальном зачете заняли итальянские пловцы (5-5-4), третье - представители Великобритании (5-2-7).
Российские спортсмены выступали в нейтральном статусе, несмотря на полученный в феврале допуск от Европейской федерации водных видов спорта (European Aquatics) для участия юниоров в соревнованиях с флагом и гимном. В начале мая European Aquatics объявила, что полноценное возвращение спортсменов из России и Белоруссии произойдет не раньше 1 сентября 2026 года.