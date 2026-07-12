Теплоход "Чайка" наехал на опору Троицкого моста в Санкт-Петербурге

Теплоход "Чайка" наехал на опору Троицкого моста в Санкт-Петербурге

В Петербурге теплоход наехал на опору Троицкого моста

Краткий пересказ от РИА ИИ Судоводитель теплохода «Чайка» не справился с управлением и допустил навал на опору Троицкого моста в Санкт-Петербурге 12 июля около 16 часов.

Транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта и соблюдения прав пассажиров.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июл – РИА Новости. Транспортная прокуратура организовала проверку после навала пассажирского теплохода на опору Троицкого моста в Санкт-Петербурге, в результате инцидента пострадавших нет, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.

« "По предварительным данным, 12 июля около 16 часов судоводитель теплохода "Чайка" не справился с управлением и допустил навал на опору Троицкого моста... Пострадавших нет, разлива нефтепродуктов не допущено", - говорится в сообщении

По данным ведомства, пассажиры благополучно высажены на берег. Теплоход отшвартован к месту постоянной стоянки.