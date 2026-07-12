В Петербурге теплоход наехал на опору Троицкого моста

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Судоводитель теплохода «Чайка» не справился с управлением и допустил навал на опору Троицкого моста в Санкт-Петербурге 12 июля около 16 часов.
- Транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта и соблюдения прав пассажиров.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июл – РИА Новости. Транспортная прокуратура организовала проверку после навала пассажирского теплохода на опору Троицкого моста в Санкт-Петербурге, в результате инцидента пострадавших нет, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.
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"По предварительным данным, 12 июля около 16 часов судоводитель теплохода "Чайка" не справился с управлением и допустил навал на опору Троицкого моста... Пострадавших нет, разлива нефтепродуктов не допущено", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, пассажиры благополучно высажены на берег. Теплоход отшвартован к месту постоянной стоянки.
Санкт-Петербургская транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства произошедшего. Прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта и соблюдения прав пассажиров.