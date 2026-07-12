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В петербургском заповеднике ветер повалил вековые дубы и липы - РИА Новости, 12.07.2026
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17:41 12.07.2026 (обновлено: 17:58 12.07.2026)
В петербургском заповеднике ветер повалил вековые дубы и липы

В Павловском парке в Петербурге ветер повалил более 200 деревьев

© Фото : соцсетиПоваленное ветром дерево в Павловске
Поваленное ветром дерево в Павловске - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© Фото : соцсети
Поваленное ветром дерево в Павловске
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Павловском парке в Санкт-Петербурге сильный ветер повалил вековые дубы и липы.
  • Выявлено более 200 утрат деревьев, среди которых были те, что формировали видовые перспективы парка.
  • Павловский парк будет закрыт для посетителей в предстоящий понедельник.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июл – РИА Новости. Государственный музей-заповедник "Павловск" в Санкт-Петербурге устраняет последствия субботнего урагана, сильный ветер повалил в парке более 200 деревьев, сообщил музей-заповедник.
"Сильнейший ветер вырвал с корнем вековые дубы и липы, почти на каждой аллее парка повалены деревья: Липецкой, Ботанической, Пильбашенной, Краснодолинной и других", - говорится в Telegram-канале учреждения.
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По словам главного хранителя Павловского парка, уже выявлено более 200 утрат.
"К сожалению, ушли деревья, формирующие видовые перспективы", - отмечается в сообщении. В музее констатировали, что стихия принесла самые разрушительные последствия за последние 30 лет.
Среди потерь — дуб у реки Славянка, который спасали два года назад.
Работники и посетители музея-заповедника не пострадали, уцелели парковые павильоны.
К уборке поваленных деревьев сотрудники отдела садово-паркового хозяйства приступили в субботу вечером. Работы идут и в воскресенье.
В предстоящий понедельник Павловский парк будет закрыт для посетителей.
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