В петербургском заповеднике ветер повалил вековые дубы и липы

Краткий пересказ от РИА ИИ В Павловском парке в Санкт-Петербурге сильный ветер повалил вековые дубы и липы.

Выявлено более 200 утрат деревьев, среди которых были те, что формировали видовые перспективы парка.

Павловский парк будет закрыт для посетителей в предстоящий понедельник.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июл – РИА Новости. Государственный музей-заповедник "Павловск" в Санкт-Петербурге устраняет последствия субботнего урагана, сильный ветер повалил в парке более 200 деревьев, сообщил музей-заповедник.

"Сильнейший ветер вырвал с корнем вековые дубы и липы, почти на каждой аллее парка повалены деревья: Липецкой, Ботанической, Пильбашенной, Краснодолинной и других", - говорится в Telegram-канале учреждения.

По словам главного хранителя Павловского парка, уже выявлено более 200 утрат.

"К сожалению, ушли деревья, формирующие видовые перспективы", - отмечается в сообщении. В музее констатировали, что стихия принесла самые разрушительные последствия за последние 30 лет.

Среди потерь — дуб у реки Славянка, который спасали два года назад.

Работники и посетители музея-заповедника не пострадали, уцелели парковые павильоны.

К уборке поваленных деревьев сотрудники отдела садово-паркового хозяйства приступили в субботу вечером. Работы идут и в воскресенье.