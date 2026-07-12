Из Невы достали съехавший в воду автомобиль

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июл – РИА Новости. Спасатели достали из Невы автомобиль, съехавший со спуска на набережной в Санкт-Петербурге, сообщает городское ГУМЧС РФ.

Ранее в городском ГУМЧС сообщали РИА Новости, что инцидент произошел в субботу вечером на Университетской набережной. Легковой автомобиль съехал в воду со спуска, женщина-водитель с помощью очевидцев выбралась на берег, от госпитализации она отказалась.