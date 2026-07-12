Из Невы достали съехавший в воду автомобиль

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Петербурге из Невы достали автомобиль, съехавший со спуска на набережной.
- Машину извлекли на берег с помощью автокрана сотрудники поисково-спасательной службы Санкт-Петербурга.
- Женщина-водитель выбралась на берег с помощью очевидцев, от госпитализации она отказалась.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июл – РИА Новости. Спасатели достали из Невы автомобиль, съехавший со спуска на набережной в Санкт-Петербурге, сообщает городское ГУМЧС РФ.
Ранее в городском ГУМЧС сообщали РИА Новости, что инцидент произошел в субботу вечером на Университетской набережной. Легковой автомобиль съехал в воду со спуска, женщина-водитель с помощью очевидцев выбралась на берег, от госпитализации она отказалась.
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"Ее авто извлекли на берег сотрудники поисково-спасательной службы Санкт-Петербурга с помощью автокрана", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
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3 октября 2025, 08:23