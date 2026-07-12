Рейтинг@Mail.ru
Из Невы достали съехавший в воду автомобиль - РИА Новости, 12.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:35 12.07.2026
Из Невы достали съехавший в воду автомобиль

В Петербурге спасатели достали из Невы автомобиль, съехавший в воду с набережной

© Фото : ГУ МЧС России по Санкт-ПетербургуСпасатели Санкт-Петербурга достали легковой автомобиль из Невы
Спасатели Санкт-Петербурга достали легковой автомобиль из Невы - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© Фото : ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу
Спасатели Санкт-Петербурга достали легковой автомобиль из Невы
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Петербурге из Невы достали автомобиль, съехавший со спуска на набережной.
  • Машину извлекли на берег с помощью автокрана сотрудники поисково-спасательной службы Санкт-Петербурга.
  • Женщина-водитель выбралась на берег с помощью очевидцев, от госпитализации она отказалась.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июл – РИА Новости. Спасатели достали из Невы автомобиль, съехавший со спуска на набережной в Санкт-Петербурге, сообщает городское ГУМЧС РФ.
Ранее в городском ГУМЧС сообщали РИА Новости, что инцидент произошел в субботу вечером на Университетской набережной. Легковой автомобиль съехал в воду со спуска, женщина-водитель с помощью очевидцев выбралась на берег, от госпитализации она отказалась.
«
"Ее авто извлекли на берег сотрудники поисково-спасательной службы Санкт-Петербурга с помощью автокрана", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Момент вылета автомобиля в реку - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
В центре Петербурга легковушка пробила ограждение и упала в воду
3 октября 2025, 08:23
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургНева (река)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала