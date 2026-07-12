В Петербурге автомобиль съехал в воду со спуска набережной

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июл – РИА Новости. Автомобиль съехал в воду со спуска набережной в Санкт-Петербурге, женщине-водителю помогли выбраться на берег очевидцы, от госпитализации она отказалась, сообщили РИА Новости в городском ГУМЧС.

"Легковой автомобиль из-за плохой видимости съехал в воду со спуска с набережной. Водитель (женщина) при помощи очевидцев извлечена на берег, от госпитализации отказалась, со слов водителя в машине пассажиров не было", - рассказала собеседница агентства.