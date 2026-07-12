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В Петербурге автомобиль съехал в воду со спуска набережной - РИА Новости, 12.07.2026
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11:18 12.07.2026 (обновлено: 11:35 12.07.2026)
В Петербурге автомобиль съехал в воду со спуска набережной

Автомобиль съехал в воду с набережной в Петербурге, водителю помогли очевидцы

© Кадр видео из соцсетейАвтомобиль съехал в воду со спуска Университетской набережной в Санкт-Петербурге
Автомобиль съехал в воду со спуска Университетской набережной в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© Кадр видео из соцсетей
Автомобиль съехал в воду со спуска Университетской набережной в Санкт-Петербурге
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Автомобиль съехал в воду со спуска Университетской набережной в Санкт-Петербурге.
  • Женщине-водителю помогли выбраться на берег очевидцы, от госпитализации она отказалась.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июл – РИА Новости. Автомобиль съехал в воду со спуска набережной в Санкт-Петербурге, женщине-водителю помогли выбраться на берег очевидцы, от госпитализации она отказалась, сообщили РИА Новости в городском ГУМЧС.
Инцидент произошел в субботу вечером на Университетской набережной.
"Легковой автомобиль из-за плохой видимости съехал в воду со спуска с набережной. Водитель (женщина) при помощи очевидцев извлечена на берег, от госпитализации отказалась, со слов водителя в машине пассажиров не было", - рассказала собеседница агентства.
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