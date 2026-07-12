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Технические переговоры по иранской ядерной программе продолжаются - РИА Новости, 12.07.2026
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17:34 12.07.2026
Технические переговоры по иранской ядерной программе продолжаются

Уолтц: технические переговоры по иранской ядерной программе продолжаются

© AP Photo / Francisco SecoЖенщина с иранским флагом в Тегеране
Женщина с иранским флагом в Тегеране - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© AP Photo / Francisco Seco
Женщина с иранским флагом в Тегеране. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Технические переговоры по иранской ядерной программе продолжаются.
  • Гендиректор МАГАТЭ выразил надежду, что инспекторы агентства смогут получить доступ к иранским объектам в течение нескольких недель.
НЬЮ-ЙОРК, 12 июл – РИА Новости. Технические переговоры по иранской ядерной программе продолжаются, заявил постпред США при ООН Майк Уолтц.
"Технические переговоры по ядерной программе, которой президент (США Дональд) Трамп всегда уделял наибольшее внимание, продолжаются - в том, что касается инспекций, того, что делать с высокообогащенным ураном, а также программы обогащения", – заявил Уолтц в интервью Fox News.
Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в интервью РИА Новости выразил надежду, что инспекторы агентства смогут получить доступ к иранским объектам в течение нескольких недель.
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