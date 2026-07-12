Краткий пересказ от РИА ИИ
- Технические переговоры по иранской ядерной программе продолжаются.
- Гендиректор МАГАТЭ выразил надежду, что инспекторы агентства смогут получить доступ к иранским объектам в течение нескольких недель.
НЬЮ-ЙОРК, 12 июл – РИА Новости. Технические переговоры по иранской ядерной программе продолжаются, заявил постпред США при ООН Майк Уолтц.
Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в интервью РИА Новости выразил надежду, что инспекторы агентства смогут получить доступ к иранским объектам в течение нескольких недель.