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В Ленинградской области задерживаются восемь электричек - РИА Новости, 12.07.2026
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12:37 12.07.2026
В Ленинградской области задерживаются восемь электричек

В Ленинградской области из-за непогоды задерживаются восемь электричек

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПоезд у платформы
Поезд у платформы - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Поезд у платформы . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На Финляндском направлении Октябрьской железной дороги задерживаются восемь пригородных поездов.
  • Задержки произошли из-за прохождения грозового фронта и ливневого дождя в Ленинградской области, максимальное время задержки составляет не более 30 минут.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июл – РИА Новости. Восемь пригородных поездов задерживаются на Финляндском направлении Октябрьской железной дороги (ОЖД) в связи с последствиями прохождения грозового фронта и ливневого дождя в Ленинградской области, сообщила ОЖД.
"Сегодня, 12 июля, в связи с последствиями прохождения грозового фронта и ливневого дождя на станции Кирпичный Завод Ленинградской области в пути следования задерживаются 8 пригородных поездов Финляндского направления Октябрьской железной дороги", - говорится в сообщении в Telegram-канале ОЖД.
Максимальное время задержки составляет не более 30 минут.
Железнодорожники предпринимают все необходимые меры для скорейшего восстановления движения и сокращения времени опоздания электричек, отметили в ОЖД.
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