В Ленинградской области задерживаются восемь электричек

Краткий пересказ от РИА ИИ На Финляндском направлении Октябрьской железной дороги задерживаются восемь пригородных поездов.

Задержки произошли из-за прохождения грозового фронта и ливневого дождя в Ленинградской области, максимальное время задержки составляет не более 30 минут.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июл – РИА Новости. Восемь пригородных поездов задерживаются на Финляндском направлении Октябрьской железной дороги (ОЖД) в связи с последствиями прохождения грозового фронта и ливневого дождя в Ленинградской области, сообщила ОЖД.

Максимальное время задержки составляет не более 30 минут.