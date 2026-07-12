В Ленинградской области задерживаются восемь электричек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На Финляндском направлении Октябрьской железной дороги задерживаются восемь пригородных поездов.
- Задержки произошли из-за прохождения грозового фронта и ливневого дождя в Ленинградской области, максимальное время задержки составляет не более 30 минут.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июл – РИА Новости. Восемь пригородных поездов задерживаются на Финляндском направлении Октябрьской железной дороги (ОЖД) в связи с последствиями прохождения грозового фронта и ливневого дождя в Ленинградской области, сообщила ОЖД.
"Сегодня, 12 июля, в связи с последствиями прохождения грозового фронта и ливневого дождя на станции Кирпичный Завод Ленинградской области в пути следования задерживаются 8 пригородных поездов Финляндского направления Октябрьской железной дороги", - говорится в сообщении в Telegram-канале ОЖД.
Максимальное время задержки составляет не более 30 минут.
Железнодорожники предпринимают все необходимые меры для скорейшего восстановления движения и сокращения времени опоздания электричек, отметили в ОЖД.
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