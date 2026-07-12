Отец Холанда заявил, что англичане на ЧМ спаслись благодаря судьям

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сборная Англии победила Норвегию в 1/4 финала чемпионата мира по футболу и вышла в полуфинал.
- Альф-Инге Холанд, отец форварда национальной команды Норвегии Эрлинга Холанда, заявил, что англичане одержали победу благодаря судьям.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Бывший футболист сборной Норвегии отец форварда национальной команды Эрлинга Холанда Альф-Инге Холанд заявил, что англичане одержали победу над норвежцами в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу благодаря судьям.
"Спасены благодаря судье. Надеюсь, вы теперь выиграете чемпионат мира, но чувствую, что нас сегодня обокрали", - написал Холанд-старший в соцсети Х в ответ журналисту, восхищавшемуся игрой сборной Англии.
Мировое первенство проходит в США, Канаде и Мексике. В полуфинале команда Англии сыграет против сборной Аргентины. Турнир завершится 19 июля.