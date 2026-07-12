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Отец Холанда заявил, что англичане на ЧМ спаслись благодаря судьям - РИА Новости Спорт, 12.07.2026
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Футбол
 
12:38 12.07.2026
Отец Холанда заявил, что англичане на ЧМ спаслись благодаря судьям

Отец Холанда: сборная Англии спаслась благодаря судье, нас обокрали

© Фото : Пресс-служба Норвежской футбольной ассоциацииФутболисты сборной Норвегии Эрлинг Холанд и Стефан Страндберг
Футболисты сборной Норвегии Эрлинг Холанд и Стефан Страндберг - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© Фото : Пресс-служба Норвежской футбольной ассоциации
Футболисты сборной Норвегии Эрлинг Холанд и Стефан Страндберг. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная Англии победила Норвегию в 1/4 финала чемпионата мира по футболу и вышла в полуфинал.
  • Альф-Инге Холанд, отец форварда национальной команды Норвегии Эрлинга Холанда, заявил, что англичане одержали победу благодаря судьям.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Бывший футболист сборной Норвегии отец форварда национальной команды Эрлинга Холанда Альф-Инге Холанд заявил, что англичане одержали победу над норвежцами в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу благодаря судьям.
Сборная Англии в ночь на воскресенье в Майами победила норвежцев в дополнительное время со счетом 2:1 и вышла в полуфинал чемпионата мира.
"Спасены благодаря судье. Надеюсь, вы теперь выиграете чемпионат мира, но чувствую, что нас сегодня обокрали", - написал Холанд-старший в соцсети Х в ответ журналисту, восхищавшемуся игрой сборной Англии.
Мировое первенство проходит в США, Канаде и Мексике. В полуфинале команда Англии сыграет против сборной Аргентины. Турнир завершится 19 июля.
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