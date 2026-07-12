Отец Холанда заявил, что англичане на ЧМ спаслись благодаря судьям

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Бывший футболист сборной Норвегии отец форварда национальной команды Эрлинга Холанда Альф-Инге Холанд заявил, что англичане одержали победу над норвежцами в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу благодаря судьям.