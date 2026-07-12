Оливейру назначили главным тренером "Страсбура"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Уго Оливейра назначен главным тренером французского «Страсбура».
- В прошлом сезоне команду тренировали Лиам Росеньор и Гари О'Нил, которые затем перешли в другие клубы.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Португальский специалист Уго Оливейра назначен главным тренером французского "Страсбура", сообщается на сайте футбольного клуба.
В прошлом сезоне "Страсбур" тренировали Лиам Росеньор, в январе возглавивший лондонский "Челси", и Гари О'Нил, ушедший в "Ипсвич Таун". Команда заняла восьмое место в чемпионате Франции и дошла до полуфинала Лиги конференций.
Оливейре 47 лет, он дебютировал в роли главного тренера в 2024 году в клубе "Фамаликан", занявшем при нем пятое место в чемпионате Португалии в прошлом сезоне.