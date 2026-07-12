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Оливейру назначили главным тренером "Страсбура" - РИА Новости Спорт, 12.07.2026
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21:15 12.07.2026 (обновлено: 21:27 12.07.2026)
Оливейру назначили главным тренером "Страсбура"

Португальца Оливейру назначили главным тренером французского "Страсбура"

© Фото : Twitter "Страсбура"Футболисты "Страсбура"
Футболисты Страсбура - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© Фото : Twitter "Страсбура"
Футболисты "Страсбура". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уго Оливейра назначен главным тренером французского «Страсбура».
  • В прошлом сезоне команду тренировали Лиам Росеньор и Гари О'Нил, которые затем перешли в другие клубы.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Португальский специалист Уго Оливейра назначен главным тренером французского "Страсбура", сообщается на сайте футбольного клуба.
В прошлом сезоне "Страсбур" тренировали Лиам Росеньор, в январе возглавивший лондонский "Челси", и Гари О'Нил, ушедший в "Ипсвич Таун". Команда заняла восьмое место в чемпионате Франции и дошла до полуфинала Лиги конференций.
Оливейре 47 лет, он дебютировал в роли главного тренера в 2024 году в клубе "Фамаликан", занявшем при нем пятое место в чемпионате Португалии в прошлом сезоне.
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