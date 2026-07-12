В четырех аэропортах Приволжского федерального округа сняли ограничения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В аэропортах Казани, Самары, Ульяновска и Чебоксар сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
- Ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Казани, Самары, Ульяновска и Чебоксар, сообщила Росавиация.
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"Аэропорты Казань, Самара ("Курумоч"), Ульяновск ("Баратаевка"), Чебоксары. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.